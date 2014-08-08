Kuzey Irak'ta IŞİD'in hızlı ilerleyişi ve dini azınklıklara karşı uyguladıkları şiddet, bölgede insani bir krizi tetikliyor. IŞİD'in saldırıları sonucunda binlerce ezidi'nin evlerini terk etmek zorunda kalması, tehlikeye bir kez daha dikkat çekti.

Wall Sterret Journal'dan Erin Mccarthy "Ezidiler kimdir?" sorusunu yanıtladı.

Dini azınlıklar

Ezidiler, Kuzey Irak'ta yaşayan dini azınlıklardan biridir. Ezidiler, Zerdüştlük ile bağlantısı olan İslamiyet öncesi antik bir dine inanan, etnik Kürt gruplarından biri. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre Kuzey Irak'ta 500 bin civarında Ezidi yaşıyor. Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, Ezidileri ve diğer dini azınlıkları hedef aldı. Birleşmiş Milletler, çoğu Ezidi olmak üzere, yaklaşık 200 bin sivilin yerinden olduğunu tahmin ediyor.

Dağlara kaçıyorlar

Binlerce Ezidi, İslamcı militanlardan kurtulmak için dağlara kaçtı. IŞİD militanları bu ayın başlarında, Kürtlerin kontrolündeki ve Ezidilerin atalarından kalan memleketi Sincar'ın kontrolünü ele geçirdi. Militanlar, Sincar'da kalan çok sayıda Ezidi'yi öldürdü ve 40 bin civarında Ezidi de susuz ve yiyeceksiz olarak dağlarda mahsur kaldı. Mülteci çocukların çocuğun öldüğü bildirildi ve dağlarda mahsur kalan Ezidiler ciddi su ve yiyecek sıkıntısı çekiyor.

ABD operasyonu onayladı

ABD Ezidiler'e havadan yiyecek yardımı yaptı ve Irak'a hava saldırısını onayladı. Obama, IŞİD militanlarının, Erbil'i kuşatmasını durdurmak ya da yerel güçlerin Ezidiler'e yardımcı olmasına izin vermek için gerekmesi hâlinde hava saldırısı yapılmasını emrettiğini belirtti.