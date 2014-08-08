T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ezidiler kimdir?

IŞİD'in Şengal ve Sincar'ı ele geçirmesinin ardından bölgeden kaçan Ezidiler kimdir?

08 Ağustos 2014 18:07

Kuzey Irak'ta IŞİD'in hızlı ilerleyişi ve dini azınklıklara karşı uyguladıkları şiddet, bölgede insani bir krizi tetikliyor. IŞİD'in saldırıları sonucunda binlerce ezidi'nin evlerini terk etmek zorunda kalması, tehlikeye bir kez daha dikkat çekti. 

Wall Sterret Journal'dan Erin Mccarthy "Ezidiler kimdir?" sorusunu yanıtladı.

 

Dini azınlıklar

 

Ezidiler, Kuzey Irak'ta yaşayan dini azınlıklardan biridir. Ezidiler, Zerdüştlük ile bağlantısı olan İslamiyet öncesi antik bir dine inanan, etnik Kürt gruplarından biri. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre Kuzey Irak'ta 500 bin civarında Ezidi yaşıyor. Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, Ezidileri ve diğer dini azınlıkları hedef aldı. Birleşmiş Milletler, çoğu Ezidi olmak üzere, yaklaşık 200 bin sivilin yerinden olduğunu tahmin ediyor.

 

Dağlara kaçıyorlar

 

Binlerce Ezidi, İslamcı militanlardan kurtulmak için dağlara kaçtı. IŞİD militanları bu ayın başlarında, Kürtlerin kontrolündeki ve Ezidilerin atalarından kalan memleketi Sincar'ın kontrolünü ele geçirdi. Militanlar, Sincar'da kalan çok sayıda Ezidi'yi öldürdü ve 40 bin civarında Ezidi de susuz ve yiyeceksiz olarak dağlarda mahsur kaldı. Mülteci çocukların çocuğun öldüğü bildirildi ve dağlarda mahsur kalan Ezidiler ciddi su ve yiyecek sıkıntısı çekiyor.

 

ABD operasyonu onayladı

 

ABD Ezidiler'e havadan yiyecek yardımı yaptı ve Irak'a hava saldırısını onayladı. Obama, IŞİD militanlarının, Erbil'i kuşatmasını durdurmak ya da yerel güçlerin Ezidiler'e yardımcı olmasına izin vermek için gerekmesi hâlinde hava saldırısı yapılmasını emrettiğini belirtti.

 

ETİKETLER

ezidiışidırakşengalaçlıkkatliamdinazınlıkezidiler kimdir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24