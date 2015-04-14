Ezidi çocukların yaptığı oyuncaklar Diyarbakır'da sergilendi

IŞİD'in saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ardından Diyarbakır'a yerleştirilen Ezidi ailelerin çocuklar yaptıkları oyuncaklar sergiledi.

Başak Kültür Sanat Vakfı'nca Yenişehir Spor Tesislerindeki kampta oluşturulan "Kendi Oyuncağını Kendin Yap" atölyesinde eğitimciler eşliğinde çocukların yaptığı oyuncaklar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Salonu'nda sergilendi. Çocuklardan bazılarının yaşadıkları trajediyi oyuncaklarına yansıttıkları görülürken, bazılarının da hayallerini süsleyen oyuncaklar yaptığı görüldü.

Serginin açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, DAEŞ'ın saldırılarından kaçan Ezidilere yüreklerini açtıklarını söyledi.

Kampta yaklaşık 4 bin Ezidi'nin bulunduğunu ve bunlardan bine yakınını çocukların oluşturduğunu bildiren Kışanak, şunları kaydetti:

"Bu vahşi saldırıların en derin acısını çocuklar yaşıyor. Onların ruhunda yarattığı derin travmayı bir nebze de olsun giderebilmek için onları hayata karşı daha umutlu, daha mutlu kılabilmek için bu çalışmayı yaptık. Hala da Şengal'deki bu DAEŞ saldırısı ve işgali devam ediyor, hala da geleceğe umutlu bakamıyorlar. Hepimizin beklentisi bu çocuklarımızın, ailelerimizin kendi ana vatanlarına, kendi şehir ve köylerine geri dönmeleridir."

Başak Kültür Sanat Vakfı Başkanı Şahhanım Kanat ise vakıf olarak özellikle dışlanmış savaş mağduru çocuklarla çalışma yapan bir kurum olduklarını ifade ederek, daha önce Şanlıurfa'ın Suruç ilçesindeki Kobanililerin kaldıkları kampta bu tür bir çalışma yaptıklarını aktardı.

Ezidilerin kaldığı Diyarbakır'daki kampta da büyükşehir belediyesinin katkılarıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Kanat, "Amacımız çocukların yaşadığı bu sorunları bir nebze de olsa hafifletebilmek. Dramları çok büyük, buradaki çalışmalarda görüldüğü gibi yaşadıkları duyguları yansıyabiliyor" şeklinde konuştu.

'İnsan, insanı öldürmemeli'

Tahtadan oyuncak silah yapan çocuklardan Halis Elyas, DAEŞ'in saldırısı sonrası kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Şengal'e dönmeleri durumunda 15 yıl son böyle bir trajediyi tekrara yaşayabileceklerini ileri süren Elyas, "DEAŞ'ın yaptığı saldırılar aklıma geldiği için bu silahı yaptım. Silahların tümü toprağa gömülmeli. İnsan, insanı öldürmemeli"

Sergi, 17 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.