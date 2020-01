Ezidi baba, 3 yıl sonra DEAŞ'ın elinden kurtardığı 6 yaşındaki oğlunu almak için DNA testi sonucunu bekliyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ\'ın 2014 yılında Irak\'ın Şengal (Sincar) kentine saldırırken Ezidi annesi ile 3 kardeşiyle kaçırılan 6 yaşındaki Lazım Ajo, insan kaçakçıları tarafından Türkiye\'ye sokuldu. İnsan kaçakçıları Kasım Ajo\'yu 3 yıl sonra 8 bin dolar karşılığında Türkiye\'ye babasına teslim edildi. Kasım Ajo, Irak\'a götürmek istediği Lazım Ajo\'nun oğlu olduğunu ispatlanamayınca Habur Sınır Kapısı\'ndan geçişine izin verilmedi. Şırnak Sosyal Palitikalar il Müdürlüğü Sevgi Evlerine teslim edilen çocuk ile Kasım Ajo\'dan alınan kan örneklerinin DNA incelemesinin sonucu 2 ayda gelmedi.

Irak\'ın kuzeyinde bulunan Şengal\'e 2014 yılında saldıran DEAŞ terör örgütü mensupları, Koço Köyü\'nde oturan anne Wetha Ajo, çocukları o tarihte 14 yaşındaki Selam, 5 yaşındaki Hazım, 7 yaşındaki Basım ve 3 yaşındaki Lazım Ajo\'yu kaçırdı. Evde olmadıkları için baba Kasım ve oğlu Ali Ajo ise, kaçırılmaktan kurtuldu. Önce Irak\'ın Telefer kentine ardından Suriye\'nin Rakka kentine götürülen Ajo ailesinin fertlerinden haber alamayan baba Kasım Ajo, son olarak insan kaçakçıları aracılığı ile kaçırıldığı oğlu Lazım\'ın izine Suriye\'de ulaştı. DEAŞ terör örgütü mensuplarının kaçırdığı kişileri para karşılığı kaçırıp ailelerine kavuşturan insan kaçakçıları ile temas kuran Kasım Ajo, oğlu Lazım\'ın kaçakçılar tarafından Suriye sınırından Türkiye\'ye geçirildiğini öğrence Türkiye\'e geldi. İnsan kaçakçılarına 8 bin dolar para ödeyip oğlunu alan baba Kasım Ajo oğlu ile birlikte 18 Haziran\'da Şırnak\'ın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı\'na gitti.

OĞLU OLDUĞUNU İSPATLAYAMADI

Habur Sınır Kapısı\'ndan Irak\'ın Duhok kentinde bulunan yakınlarının yanına gitmek isteyen baba Kasım Ajo, oğlu Lazım\'ın kimliğinin bulunmaması ve DEAŞ\'tan gördüğü zulum nedeniyle konuşamayınca yasal prosedüre göre götüremeyeceğini öğrenince bir kez daha yıkıldı. Lazım Ajo, prosedür uyarınca babasından alınıp Şırnak Sosyal Politikalar il Müdürlüğü\'nün sevgi evlerine yerleştirildi. Hakkında soruşturma açılan baba, oğlunun yerini öğrendikten sonra 25 Haziran\'da Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurarak kimlik tespiti için kan örneği verdi. Şırnak Sulh ceza Hakimliği, baba Kasım Ajo ve oğlundan alınan kan testlerini DNA tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurulu\'na gönderdi.

DEAŞ tarafndan kaçırıldıktan 3 yıl sonra oğlunu kavuşan baba Ajo, bu kez oğlu olduğunu kanıtlayamadığı için oğlundan ayrılmak zorunda kalırken, DNA testinin bir an evvel sonuçlanmasını beklediğini söyledi. DEAŞ tarafından kaçırılan eşi ve diğer 3 çocuğunun yaşayıp yaşadığını bilmediğini, kaçakçılar aracılığı ile ile küçük oğluna kavuştuğunu söyleyen Kasım Ajo, şöyle dedi:

\"Yaşadığımız bu travmanın bir an evvel sonuçlanması için Türkiye\'nin yetkililerinden yardım bekliyoruz. Büyük uğraştan sonra bir oğluma kavuştum. 3 yıldır gördüğü esaret koşulları nedeniyle beni tanıyamadı. Kimliği olmadığı için sınır kapasından benden aldılar. DNA testi sonucunun bir an önce açıklanmasını istiyorum.\"

Ezidi, HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, konunun kendilerine iletilmesinden sonra Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve savcılık ile görüştüğünü söyledi. Atalan, şöyle dedi:

\"60 gün geçti. DNA testi hızlıca sonuçlandırılması gerekirken dosya önce yanlışlıkla Diyarbakır\'a gönderiliriyor, sonra da bir yetki karmaşası nedeniyle dosya yeniden Silopi\'ye iade edilmiş. Böyle bir travma yaşayan bir çocuk ve ailenin durumunun göz önüne alınarak bu sorunun ivedilikle çözülmesi ve çocuğun ailesine kavuşturulması için adımların atılması gerekiyor. Konuyu Meclis\'e soru önergesi olarak gündeme geatireceğim.\"

