Ezher Üniversitesi, Mısır'da diyalog için girişim başlattı

Mısır'da 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrilmesiyle başlayan kriz devam ederken, krizin çözümü için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Ezher Üniversitesi diyalog için girişim başlatırken, Müslüman Kardeşler'in bu girişime yanıtı, "Anayasal zeminde müzakere şartıyla evet" oldu. Müslüman Kardeşler Sözcüsü Cihad Haddad, müzakere süreci doğru bir şekilde yürütülür ve kendi talepleri de dikkate alınırsa, diyalog girişimine destek verebileceklerini açıkladı. Haddad, "Bütün müzakereler, anayasal meşruiyetin yeniden sağlanması üzerine bina edilmelidir. Bu şartla, masaya oturmaya hazırız" dedi.

Müslüman Kardeşler, daha önce ordu ile hiçbir şekilde müzakare etmeyeceklerini belirtmişti. Daha sonra yaşanan gelişmelerle birlikte, Muhammed Mursi'nin serbest bırakılması karşılığında askerlerle pazarlık yapıldığı iddiaları basına yansımış, Müslüman Kardeşler ise bunu kesin bir dille reddetmişti. Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib'in başını çektiği diyalog süreci, bütün görüşmelerin kamuya açık ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesini; krizin de böylelikle barışçıl bir şekilde sona erdirilmesini öngörüyor.

Bu arada İslami eğilimli 4 liderin tutukluluk süreleri 15 gün uzatıldı. Raye Partisi Genel Başkanı Hazım Salah Ebu İsmail, Hürriyet ve Adalet Partisi yetkililerinden Hilmi el-Cezzar, İhvan'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Muhammed el -Umde ve İhvan'ın avukatlarından Abdulmuhim Abdülmaksud'un tutukluluk süreleri savcılık tarafından uzatıldı.