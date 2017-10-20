Ezgi, oynarken foseptiğe düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da oynarken 8 metrelik boş foseptiğe düşen 7 yaşındaki Ezgi Şengül, itfaiyenin operasyonuyla kurtularıldı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan apartman bahçesinde meydana geldi. İlkokul 2\'nci sınıf öğrencisi Ezgi Şengül, okul dönüşü bina bahçesinde oynamaya başladı. Minik Ezgi, oyunun heyecanıyla foseptiğin sac kapağının üzerine bastı. Minik kız, 8 metre derinliğindeki boş çukura düştü.

Kızının yardım çığlıklarını duyan baba Mehmet Şengül, çukurun yanına koşarak geldi. Kızını tek başına kurtaramayacağını anlayan Şengül, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne durumu bildirdi. İhbar ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, Ezgi\'nin kurtarılması için çalışma başlattı. İple çukura inen bir itfaiye eri, minik Ezgi\'yi çıkardı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ezgi, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Çukurun uzun süredir kullanılmadığı ortaya çıktı.



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