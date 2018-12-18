Ezgi öğretmenin ölümü üzdü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da özel okulda sınıf öğretmenliği yapan Ezgi Kara Oğan (36), bağırsak hastalığı tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa\'da özel okulda sınıf öğretmenliği yapan Ezgi Kara Oğan, yakalandığı bağırsak hastalığı sonrası mesleğine ara verdi. Yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Oğan, tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Öğretmenin ölümü, eğitim camiasını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu. Oğan\'ın cenazesi, Yalova Merkez Camii\'nden bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalova Mezarlığı\'na defnedildi.



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