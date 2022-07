Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten adli para cezası

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ezgi Mola'yı Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira para cezasına çarptırdı.

Oyuncu Ezgi Mola, Batman’da silahla yaşamına son veren İpek Er’in bıraktığı mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan’a “tecavüzcü şerefsiz” diyerek hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava kapsamında yapılan basit yargılama sonucunda 65 gün adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Mola ve avukatlarının bu karara itiraz etmesi üzerine Mahkeme duruşma açtı. Davada karar çıktı.

“Beraatımı istiyorum”

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ezgi Mola ve avukatları ile müşteki Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş katıldı. Duruşmada savunma yapan Mola, söz konusu paylaşımındaki sözlerinin Orhan’a değil tecavüzcü ve buna potansiyeli olan kişilere yönelik olduğunu belirterek, “Basında çıkan haberleri kim okusa aksi fikirde olmayacağı için ben de benden önce söyleyen insanlarla aynı fikirdeydim. Burada bir yanıltmaca varsa da basının yönlendirmesidir. Beraatımı istiyorum” dedi.

“Kazanç kapısı” tartışması

Daha sonra söz alan Mola’nın avukatları da müşteki Musa Orhan’ın İpek Er’e cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapse mahkum olduğunu ifade ederek, müvekkillerinin beraatını talep etti. Söz verilen Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise, müvekkili hakkındaki yargılamanın temyiz aşamasında olduğunu kaydederek, “Avukatların dosyanın kapağını dahi açmadan, masumiyet karinesini yok sayarak beyanda bulunmaları çok üzücüdür. Tecavüzcü şerefsiz lafı her ülkede her dilde hakarettir. Bu tweet atılarak heyet zan altında bırakıldı. Bu tweetin altına yüz binlerce tweet atıldı. Biz bu paylaşımın silinmesini ısrarla istedik. Siirt gibi terör tehlikesi olan bir şehirde heyet baskı altına alındı. Burada müvekkilime hakaret edilse de şiddetin her türlüsüne karşıyız. Topluma yönlendirme yapılarak bir kazanç kapısı açılmaya çalışılmıştır. Masumiyet karinesinin ihlal edilmemesi için sanığın sarf ettiği sözlerin alt sınırdan uzaklaşılarak ve seçenek yaptırımlara çevrilmeyerek cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

“Asıl gelir kapısı 50 bin lira istenmesi”

Bunun üzerine araya giren Mola, “50 bin lira karşılığında” yanıtını verdi. Daha sonra son sözü sorulan Mola, şunları söyledi:

“Arabulucu tarafından arandım, katılan tarafın 50 bin TL ödenmesi durumunda şikayetten vazgeçeceği söylendi. Asıl gelir kapısı yaratmak bu olurdu. Ben mesleğimi icra ederek gelir kazanıyorum. Benim tweetim öncesinde yüzbinlerce tweet vardı. Tweet silinmese de olur 50 bin lirayı ver dediler. Setten arkadaşlarım bu teklifin yapıldığı ana şahit oldular. Adli tıp raporunda sperm örneği de uyduğu için olayın netleştiği çok açık belirtilmiştir. O kadar çok bu potansiyelde insan salıveriliyor ki ben de gündemin paylaşımlarını görerek bu paylaşımı yaptım. Herkes ayaklanmış durumdaydı. Benim paylaşımımın sert olduğunu düşünmüyorum. Sinir bozukluğu ile yapılan bir paylaşımdı. Ortada ölmüş bir insan vardır. Düşüncelerimi belirttim. Çünkü biz birbirimize destek olmalıyız. Kim olsa yine aynı şekilde davranırdım. Ortada bir mağduriyet bulunmaktadır ve ben de sanatçı olarak sesimi duyurdum ve herkes gibi tepkimi dile getirdim. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

6 bin 960 lira para cezası

Daha sonra mahkeme başkanı kararını açıkladı. Mahkeme Mola’yı, Orhan’a hakaretten önce 90 gün adli para cezasına çarptırdı. Daha sonra eylemin alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 105 güne çıkaran mahkeme, takdiri indirim uygulayarak bu süreyi 87 gün adli para cezasına indirdi. Daha sonra Mola, 87 gün adli para cezasının karşılığı olarak 6 bin 960 lira adli para cezasına mahkum edildi. Mola’nın bu parayı 4 eşit taksitte ödemesi kararlaştırıldı.

Musa Orhan’a 1 yıl hapis

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa Orhan’ı İpek Er’e yönelik “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 10 yıl hapse mahkum etmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi de mahkemenin bu kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu. Dosya, müşteki avukatınca temyiz edilmişti.





İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Çavuşoğlu: "Somut adım atabiliriz" dediler; yazılı mutabakat istiyoruz



Erdoğan'ın 'Miçotakis çıkışı' Atina'da şaşkınlık yarattı: Tüm köprüleri yakıyor



Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten adli para cezası



AKP'den Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamasına tepki: Siyaset biçimi değil iftira kampanyası!



Kılıçdaroğlu: Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim; Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız, Türkiye önemli bir müttefik



Oxfam’dan yeni rapor: Gıda ve enerji milyarderleri servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırıyor



Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 asker şehit oldu



KAMU-AR: Mayısta açlık sınırı 6 bin 465 liraya yükseldi

" />