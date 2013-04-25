Ezgi Başaran: Kandil'de Wi-Fi yok mu?

Bugün Kandil'de tarihi bir toplantı yapılacak. PKK'nın geri çekilmesine start verecek olan bu toplantı için 100 kadar gazeteci Kandil'e gitti.

Radikal gazetesi yazarı Ezgi Başaran bugünkü köşesinde, Kandil'i bilmeyen gazetecilerin güldüren diyaloglarını yazdı. "Wi-Fi nereden çekkiyor?", "Dağda 3G hiç mi yok? Allah'ım sen aklımı koru" minvalindeki soruları trajikomik olarak değerlendiren Başaran, "Ana akım medyanın bu halinden usanıp başka bir isyan başlatmazlarsa iyidir diye şaka yapacaktım ama şakadan anlamayan insanların varlığını hesaplayarak vazgeçtim." dedi.

İşte Ezgi Başaran'ın o yazısındaki ilgili bölüm:

Kandil'de yapılacak ve PKK'nın geri çekilme Ana akım medyanın birbirini atlatma, bir araya geldiğinde haber geçme ve zamanlama pratikleriyle (ve biraz da şuur kaybıyla) tanıştı PKK bu süre zarfında. Güler misin ağlar mısın diyaloglar. Kabacasını aktarayım ki minvali anlayın.

* * *

“Alo, rojbaş! Karayılan’la özel röportaj ayarlamanız şart!”

- Şart derken? İşte toplantıya geleceksiniz ya, özel röportaj ne ola?

“Pardon... Wi-Fi Kandil’de tam nerede çekiyor?”

- Bu hizmeti sunamıyoruz.

“Dağda 3G hiç mi yok! Allahım sen aklımı koru!”

- Amin. Ama Erbil’de de çoğu yerde 3G yok. Sade bizim tesisin eksiği değil valla!

“Telefonla haber geçilecek yer, basın toplantısı alanına kaç dakika?”

- Hiç böyle bir hesap düşünmemiştim. Yarım saat, bir saat. Bunun gibi.

“Öğle yemeği sırasında mı açıklama yapılacak?”

- Belli olmaaaz!

“Arada Mahmur Kampı’na da bir çıkıverseydik, hazır geldik buralara.”

- Oranın yetkilisini arasaydınız, çıkıverseydiniz. Ben şimdi nasıl yapayım?!

“Biz bu Kandil’e nasıl geleceğiz peki?”

- Bir otomobile binmekle başlayabilirsiniz.

“Basın toplantısı niye bir gün ertelendi, mağdur olduk, dönüş biletleri filan...”

-...! (Bu noktada telefonun öbür ucundaki kişinin belindeki şutik’i çözüp boğazına bağlamak suretiyle acısına son vermeyi planlamış olabileceğini düşünüyorum.)

* * *

Ezcümle... Bir gerillanın günlük hayatında pek muhatap olmadığı bu nevi onlarca soruya, sayısız telefon konuşmasında maruz kaldılar.

Ana akım medyanın bu halinden usanıp başka bir isyan başlatmazlarsa iyidir diye şaka yapacaktım ama şakadan anlamayan insanların varlığını hesaplayarak vazgeçtim. (He, bu vazgeçmiş halim.)