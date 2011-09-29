Ezgi Başaran: Batman'daki ölümlerle ilgili bilgi kirliliği var

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Radikal gazetesi yazarı Ezgi Başaran'ın 'Batman'daki Gerçek' başlığıyla yayımlanan (29 Eylül 2011) yazısı şöyle:Batmanda anne ve iki çocuğunun ölümünden kim sorumlu, tam bir bilgi kirliliğivar. ancak tek gerçek, bir gün yaşayabilen bebeğin mezarı.Batman’ın Ömergöze Köyü’nde zımni bir anlaşma var: Duymadım, görmedim, konuşamam! Bu köy, -ki çoğunluğu akrabadır ve şehirdeki inşaatlarda boyacılık-sıvacılık yaparak geçinirler-, iki çadırda sessiz bir acı yaşıyor. Acı var ama bir de şüphe…İki gün önce PKK ve polis arasında yaşanan çatışmada ölen 32 yaşındaki hamile Mizgin Doğrul, üç yaşındaki kızları Sultan, yaralanan baba Talat Doğrul ve şans eseri yara almadan kurtulan şeyma, Hivda ve Nurda bu köydendi. Batman merkezdeki evlerinden akşam babaanne Ayşe ve anneanne Maşallah’ı ziyarete gelmiş, dönüş yolunda silahların ortasında kalmışlardı. Mizgin 8 aylık hamileydi. Yıllardır bekledikleri erkek bir çocuğa.Biz gazeteciler sezaryenle annesinin karnından kurtarılan bu bebek Savaş mı olsun, Barış mı diye romantik bir hikâye yaratmaya çalışırken dün sabah öldü. Ve Ömergöze’de annesinin ve küçük ablasının yanına gömüldü.Erkeklerin taziye çadırından kovalanmaktan beter ediliyorum önce. Çünkü ıstanbul’dan geldim ve onların deyimiyle “Ne deseler yazamam”, çünkü ben ‘Türk basınıyım’. Bir süre sonra konuşmayız ama çay ısmarlarız seviyesine eriştik. Akrabalar “Bize göre her şey açık ama anlatamayız. Siz sorun soruşturun. MOBESE kameralarına bakın. Ölümlerin sorumlusu orada bellidir” diyor.Olayın Batman’daki konuştuğum kişilere göre anlatımı: “ıki PKK’lı iki gece önce Ömergöze Köyü’nün girişine yakın bir yerde arabasını park etmiş iki kişinin arabalarını gasp ederler. ‘Biz eyleme gidiyoruz. Bir süre sonra arabanızı getireceğiz’ derler. Elleri bağlanan kişilerden biri ellerini çözer ve polisi arar: Başımıza bu geldi, bizim arabamızla bir eylem olursa sorumluluk bizim değildir.”Plakayı alan özel harekâtçı polis Serdar adı verilen zırhlı aracıyla Ömergöze Köyü’nü şehre bağlayan yolda beklemeye başlar. Tam o sırada annesini ve kayınvalidesini ziyaret eden Talat Doğrul’un arabası da o yolda seyir halindedir. Yan yoldan çıkar ve Körük Caddesi’ne bağlanır. Açılan ateş sonucu kurşun anne, baba ve Sultan’a isabet eder. Talat Doğrul yaralı halde otomobili 1 km daha sürerek hastaneye varır. Bu arada ağabeyini telefonla arar. Köydeki akrabalar soluğu hastanede alır. O sırada emniyet mensuplarıyla aile arasında ciddi bir tartışma yaşanır.Peki PKK’lılar nerede yakalanır? Yine anlatılana göre hikâye şöyle: Çatışma çıktığını gören PKK’lılar direksiyonu sağa kırıp bir şantiyeye sığınır. Polis takibi sonucunda çatışmada üç polis yaralanır, birinin beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. Ve üç PKK’lının da öldüğü. Yani inşaatta üç kişi ölmüştür ve fakat PKK’ya göre eyleme gönderdikleri PKK militanı sayısı ikidir. Üçüncü kim, bilinmiyor. Tahminler o sırada inşaatta yatan bir işçi olduğu...Köydeki ikinci çadır kadınların… Hastaneye vardığında çatışmadan sağ kurtulan 11 yaşındaki Hivda’nın babaannesine “Bizi askerler vurdu” dediğini öğreniyorum. Asker dediği, özel harekatçı polisler mi? Böyle sorunca hemen “Biz bilmiyoruz. Hivda da küçük çocuktur, şoktadır, ne dediğini bilmez” diyorlar.Batman Kömürcü Caddesi’nde iki gece önce tam olarak ne oldu? Batman Belediye Başkanı Serhat Temel, “Şüpheler var. Köyde de. Ama konuşmazlar. ıHD, Batman Barosu ve Mazlum-Der araştıracak” diyor. Telefonda görüştüğüm Batman milletvekili Ayla Akat ise kısa konuşuyor: “Herkes ne olduğunu biliyor. Başka da bir şey diyemem.”Yaralı baba detaylara hakim ma onun nerede olduğu gazetecilerden saklanıyor. Zaten ölümler henüz dün sabah kendisine söylenmiş.Eldeki somut verilere bakalım:* Kömürcü Caddesi’ndeki bütün boş kovanlar toplanmış.* Caddeyi gören benzin istasyonu ve MOBESE’ye polis el koymuş.* Mizgin ve kızı Sultan’a otopsi mutat olduğu üzere Diyarbakır’da değil Batman’da yapılmış.Ne kamera kayıtları, ne balistik raporu ne de otopsi açıklanmadı.Fakat Batman’daki üst düzey bir emniyet yetkilisinden gayri-resmi bir açıklama alabildim: Vurulan polisten çıkan kurşunla Mizgin ve Sultanl’dan çıkan kurşun aynı silaha ait. Yani emniyete göre Doğrul ailesi fertleri PKK’nın silahıyla öldürüldü.Bölgede bir bilgi savaşı ve yarışı yaşanıyor, belli. Ne oldu, kim ne diyor, parçaları birleştirmeye çalışıyorum köyün asfaltlanmış tek yolunda yürürken. Bu yol mezarlığa çıkıyor. Yan yana üç mezar. Biri diğerinden küçük, diğeri hepsinden çok çok küçük. ısmi konmayan bebeğin mezarı o. 24 saati bulmayan bir hayatın boyutlarını veriyorum şimdi size: Eni iki tuğla, boyu altı tuğla. O kadar. Aslında tüm bu karmaşanın ve kirliliğinin içinde sahici olan tek bilgi de bu.



