Ezeli rekabette Fenerbahçe önde



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak Fortis Türkiye Kupası final maçı öncesi ezeli rekabette sarı-lacivertli takımın 120-118 üstünlüğü bulunuyor.



- Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Fortis Türkiye Kupası final maçıyla birlikte 323. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında 28 Kasım 1924 tarihinde, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 85 yıllık ezeli rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor.



Bugüne dek yapılan 322 maçta Fenerbahçe 120, Beşiktaş 118 galibiyet alırken, 84 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin toplam 436 golüne, Beşiktaş 405 golle karşılık verdi.



FENERBAHÇE SON 6 MAÇI DA KAZANDI



Ezeli rakipler arasında yapılan son 6 maçı da Fenerbahçe kazandı.



Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında son galibiyetini, 11 Nisan 2007 tarihindeki Fortis Türkiye Kupası maçında 1-0'lık skorla alırken, daha sonraki 7 maçtan 6'sını yitirdi, 1'inde berabere kaldı.



Bu arada Fenerbahçe, son 5 galibiyetini de 2-1'lik skorlarla aldı.



