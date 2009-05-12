T24 LogoT24 Logo
Spor

Ezeli rekabette Fenerbahçe önde

12 Mayıs 2009 03:00


Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak Fortis Türkiye Kupası final maçı öncesi ezeli rekabette sarı-lacivertli takımın 120-118 üstünlüğü bulunuyor.

- Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Fortis Türkiye Kupası final maçıyla birlikte 323. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924 tarihinde, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 85 yıllık ezeli rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor.

Bugüne dek yapılan 322 maçta Fenerbahçe 120, Beşiktaş 118 galibiyet alırken, 84 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin toplam 436 golüne, Beşiktaş 405 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE SON 6 MAÇI DA KAZANDI

Ezeli rakipler arasında yapılan son 6 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında son galibiyetini, 11 Nisan 2007 tarihindeki Fortis Türkiye Kupası maçında 1-0'lık skorla alırken, daha sonraki 7 maçtan 6'sını yitirdi, 1'inde berabere kaldı.

Bu arada Fenerbahçe, son 5 galibiyetini de 2-1'lik skorlarla aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24