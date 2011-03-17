-EZELİ REKABETTE 367. RANDEVU İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Türk futbolunun kalbi yarın Seyrantepe'de atacak. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında, ilk kez bir derbiye ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak ve yayıncı kuruluş Lig TV tarafından ilk kez yeni nesil 3 boyutlu olarak ekranlara yansıyacak dev maçı, kariyerinde 5. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Aytekin Durmaz. Ezeli rakipler hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacakları idmanlarla tamamlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi Fenerbahçe 57 puan ve averajla lider durumda bulunurken, Galatasaray ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor. -GALATASARAY PRESTİJ PEŞİNDE- Lig tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray Futbol Takımı, derbi maça prestij açısından büyük önem veriyor. Ligde geride kalan 25 maçta 12 kez yenilen ve bu bakımdan tarihinin en kötü performansını sergileyen sarı-kırmızılı ekip, henüz yenilgi yüzü görmediği Türk Telekom Arena'da oynayacağı ilk derbiyi kazanarak, sezon başından bu yana üzdüğü taraftarlarını biraz olsun sevindirmek amacında. Galatasaray'da derbi maçta sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ile Serkan Kurtuluş forma giyemeyecek. Ayrıca, Çağlar Birinci'nin de tedavisine devam ediliyor. -FENERBAHÇE KOLTUĞU KORUMAK AMACINDA- Süper Lig'de son 9 maçını da kazanarak üstün bir performans gösteren Fenerbahçe ise derbiden de 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de liderliğini korumak amacında. Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Dia ise sol alt adale grubundaki ağrıları nedeniyle dünkü çalışmada da takımdan ayrı sahada ve salonda çalışmalar yaptı. Senegalli futbolcunun durumu henüz netleşmedi. -OLASI 11'LER- Ezeli rakiplerin derbiye şu 11'lerle çıkması bekleniyor: Galatasaray: Zapata, Neill, Servet Çetin, Gökhan Zan, Hakan Kadir Balta, Cana, Yekta Kurtuluş, Culio, Kazım Kazım, Pino, Baros Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Dia (Stoch), Alex, Niang -367. RANDEVU- Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle birlikte, tarihlerinde 367. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 102 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 366 maçtan 139'unu kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 111 maçta ise eşitliği bozamadı. ''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 512 gole, ''Cim Bom'' 463 golle karşılık verdi. -LİGDE 106. RANDEVU- Galatasaray ile Fenerbahçe, 53. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 105 kez karşı karşıya geldi. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayısında 43-29 üstünlük kurdu. Ligdeki 33 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 136 gole, sarı-kırmızılılar 102 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Öte yandan, ezeli rakipler bu sezon öncesinde Almanya'da düzenlenen Spor Toto Dostluk Kupası maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda Fenerbahçe 1-0 galip geldi.