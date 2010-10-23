-EZELİ REKABETTE 366. RANDEVU İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle birlikte, tarihlerinde 366. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 101 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 365 maçtan 139'unu kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 110 maçta ise eşitliği bozamadı. ''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 512 gole, ''Cim Bom'' 463 golle karşılık verdi. -LİGDE 105. RANDEVU- Fenerbahçe ile Galatasaray, 53. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 104 kez karşı karşıya geldi. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayısında 43-29 üstünlük kurdu. Ligdeki 32 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 136 gole, sarı-kırmızılılar 102 golle karşılık verebildi. İki takım arasında geçen sezon yapılan lig maçlarını Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-1, Mecidiyeköy'de de 1-0'lık skorlarla kazandı. Öte yandan, ezeli rakipler bu sezon öncesinde Almanya'da düzenlenen Spor Toto Dostluk Kupası maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda Fenerbahçe 1-0 galip geldi. -KADIKÖY'DE 47. MAÇ- Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte Kadıköy'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982 yılından itibaren taraflar Kadıköy'de 27'si lig, 9'u TSYD Kupası, 7'si Türkiye Kupası, 2'si Donanma Kupası, 1'i de Mehmetçik Vakfı yararına özel olmak üzere 46 maç yaptı. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 25, sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet alırken, 12 maçta eşitlik bozulmadı. -FENERBAHÇE KADIKÖY'DE ''DALYA'' PEŞİNDE- Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı toplam 99 gole, Galatasaray 60 golle karşılık verdi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de atacağı ilk gol, ezeli rakibine karşı FB Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 100. golü olarak kayıtlara geçecek. -LİG MAÇLARI- İki takım arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan toplam 26 lig maçından 19'unu Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 62, Galatasaray ise 28 gol attı. -FENERBAHÇE SADECE 1 MAÇTA GOL ATAMADI- Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece birinde gol atamadı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine geride kalan 46 maçın 45'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez 5'er, 1 kez de 6 gol kaydetti. Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 46 maçın 35'inde gol attı, 11'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez 4'er gol atma başarısını gösterdi. -46 MAÇIN 45'İ GOLSÜZ BİTMEDİ- Ezeli rakiplerin arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece biri golsüz bitti. İki takım arasında Kadıköy'de geride kalan 46 maçtan 45'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası maçı golsüz sonuçlandı. -OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- Yarın yapılacak derbi için olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçın öncesi, sırası ve sonrasında sıkı güvenlik tedbirleri alınacak. Derbi maçta polisin yanı sıra 950 de özel güvenlik görevlisi güvenliği sağlayacak. Ayrıca statta 15 polis kamerası ve 179 stat kamerası olmak üzere toplam 194 kamerayla tespit çalışmaları yapılacak. Derbi için emniyet tedbirleri saat 15.00'ten itibaren alınacak ve stat kapıları saat 16.00'da açılacak. Stat dışında oluşturulacak güvenlik çemberi içine biletsiz seyirci alınmayacak, üst aramalarında daha titiz davranılacak, yasak maddeler kesinlikle tribünlere sokulmayacak. Stat ve çevresinde alkollü içki içilmeyecek ve satışı da yapılmayacak. Aşırı derecede alkollü şahıslar stada alınmayacak. Stat içindeki büfelerde içme suları kağıt veya plastik bardaklarda, ağzı açık olarak satılacak. Konuk Galatasaray'ı Migros kale arkası tribünde 2 bin 478 taraftarı destekleyecek. Sarı-kırmızılı taraftarların stada toplu organizasyonlarla gelmelerine izin verilmeyecek. -KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR- Ezeli rakipler arasındaki son karşılaşmalarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. Ezeli rakiplerin 20'si lig, 6'sı Türkiye Kupası, 1'i de Spor Toto Dostluk Kupası olmak üzere son 27 randevusunda hakemler toplam 23 kırmızı, 154 de sarı kart kullandı. Öte yandan, ezeli rakipler arasında yapılan son 9 maçta ise hakemler toplam 12 kırmızı, 56 da sarı kart çıkardı. -275 BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU- Derbiye, basın mensuplarının ilgisi de büyük oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçta toplam 275 basın mensubu görev yapacak. Karşılaşmayı, İslam Çupi Basın Tribünü'nde 175 gazeteci, saha içinde ise 100 foto muhabiri takip edecek. Derbiyi izlemek için akredite yaptıranlar arasında 15'i Rumen, birer İtalyan ve Fransız olmak üzere 17 yabancı gazetecinin de bulunduğu, TSYD'nin, basın tribününün kontenjanı nedeniyle aralarında Rumenlerin de bulunduğu 100'e yakın akreditasyon başvurusunu ise geri çevirmek zorunda kaldığı açıklandı.