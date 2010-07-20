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Spor

EZELİ REKABETTE 365. RANDEVU İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 13:56

-EZELİ REKABETTE 365. RANDEVU İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Fenerbahçe ile Galatasaray, Almanya'nın Mönchengladbach kentinde yarın oynayacakları Spor Toto Dostluk Kupası maçıyla birlikte, tarihlerinde 365. kez karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 1909 tarihinde, şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 101 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 364 maçtan 138'ini kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 110 maçta ise eşitliği bozamadı. ''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 511 gole, ''Cim Bom'' 463 golle karşılık verdi. -ALMANYA'DA 4. MAÇ- Ezeli rakipler, Almanya sınırları içinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Galatasaray, 101 yıllık tarihlerindeki geride kalan 364 maç içinden 3'ünü Almanya'da yaptı. 3 Ağustos 1980 tarihinde Offenbach'da oynanan Vatan Kupası maçını Fenerbahçe 3-2 kazandı. 4 Ağustos 1990 tarihinde Köln'deki özel maçta ise bu kez gülen taraf 2-0'lık sonuçla Galatasaray oldu. İki takım, Almanya'da son maçlarını 17 Temmuz 1996 tarihinde Frankfurt'ta oynadı ve özel maç 0-0 tamamlandı.

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