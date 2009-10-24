Ezeli rekabette 363. randevu



Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle birlikte, tarihlerinde 363. kez karşı karşıya gelecek.



17 Ocak 1909 tarihinde, şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 100 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.



Sarı-lacivertliler, geride kalan 362 maçtan 136'sını kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 110 maçta ise eşitliği bozamadı.



“Sarı Kanaryalar”ın attığı toplam 507 gole, “Cim Bom” 462 golle karşılık verdi.



-LİGDE 103. RANDEVU-



Fenerbahçe ile Galatasaray, 52. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 102 kez karşı karşıya geldi.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayısında 41-29 üstünlük kurdu. Ligdeki 32 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 132 gole, sarı-kırmızılılar 101 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında geçen sezon yapılan maçlarda Kadıköy'de Fenerbahçe 4-1 galip gelirken, Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 0-0 bitti.

