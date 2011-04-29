-EZELİ REKABETTE 326. RANDEVU İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, yarın yapacakları Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisiyle birlikte 326. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 87 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 325 maçın 113'ünü Galatasaray, 104'ünü Beşiktaş kazanırken, 108 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 456 golüne, siyah-beyazlılar 431 golle karşılık verdi. -LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE- Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 103 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler ligde şimdiye kadar 103 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray 36, Beşiktaş ise 29 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 38 maçta da eşitliği bozamazken, ''Cim Bom''un 123 golüne, ''Kara Kartallar'' 108 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'na veda derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı. -NİSAN AYINDA YAPILAN MAÇLAR- Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında yarın yapılacak derbi maçla birlikte ezeli rakipler nisan ayında 28. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler 87 yıllık geçmişlerindeki 325 maçtan 27'sini nisan ayında yaptı. Nisan ayındaki maçlarda Galatasaray 9, Beşiktaş 6 galibiyet alırken, taraflar 12 maçta da eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılıların 37 golüne, siyah-beyazlılar 31 golle yanıt verdi. Öte yandan, ezeli rakiplerin nisan ayında yaptığı son 8 maçtan 7'si berabere bitti. Bu arada, nisan ayında yapılan 10 lig derbisinden 4'ünü Beşiktaş, 2'sini Galatasaray kazandı, 4 maç berabere biterken, siyah-beyazlılar 11, sarı-kırmızılılar ise 9 gol kaydetti. İki ekip nisan ayında en son 2004 yılında karşılaştı. 4 Nisan'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan lig maçını Beşiktaş, Daniel Gabriel Pancu ve Adrian Ilie'nin penaltı golleriyle 2-1 kazandı.