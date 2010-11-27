-EZELİ REKABETTE 325. RANDEVU İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Spor Toto Süper Lig'de 2010'un son derbisiyle birlikte 325. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 86 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 324 maçın 113'ünü Galatasaray, 103'ünü Beşiktaş kazanırken, 108 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 455 golüne, siyah-beyazlılar 429 golle karşılık verdi. -LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE- Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 102 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler ligde şimdiye kadar 102 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray 36, Beşiktaş ise 28 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 38 maçta da eşitliği bozamazken, ''Cim Bom''un 122 golüne, ''Kara Kartallar'' 106 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligde geçen sezon yapılan maçlarda Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray 3-0 kazanırken, Fiyapı İnönü Stadı'ndaki randevu 1-1 sonuçlandı. -EZELİ REKABET TARİHİNDEN İLGİNÇ NOTLAR- Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 324 maçın sığdığı 86 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Ezeli rakiplerin ilk randevusu olan, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ezeli rekabette ilk golü ise 31 Temmuz 1925'de Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin 2. maçında Mehmet Leblebi kaydetti. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda son golü ise geçen sezonun ikinci yarısında Fiyapı İnönü Stadı'nda 1-1 biten maçta Beşiktaşlı Tomas Sivok attı. -EZELİ REKABETİN GOLCÜLERİ- İki takım arasındaki 86 yıllık rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı ''Baba'' lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle 2. sırada yer alıyor. ''Kara Kartallar''da ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. ''Cim Bom''da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü bulunuyor. -BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATANLAR- Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde geride kalan 324 randevuda, bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi futbolcusu Gündüz Kılıç. Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'da Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı. Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısını gösterdi. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme maçında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş ise ezeli rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'da 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi. Lig maçlarında ise en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş 4-1, Galatasaray ise 3-0'lık sonuçlarla aldı. -SEYİRCİSİZ DERBİ- Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe geçti. Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, ezeli rekabetin 86 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. -EN ÇOK OYNAYANLAR- Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor. Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giyerken, 2. sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor. -EN GOLLÜ MAÇLAR- Ezeli rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta sporseverler toplam 11 gol izledi. Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'da 9-2 kazandığı maçta filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 324 maç içinde, penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe geçti. Ezeli rakipler arasında ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'deki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazanırken, filelere toplam 9'ar gol gitti. -4-4'LÜK MAÇLAR- Ezeli rakipler arasındaki en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı. İki takım arasında 4 Ocak 1935'de Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı, 11 Mayıs 1940'da Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası maçı, 16 Haziran 1940'da Şeref Stadı'ndaki milli küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan Birinci Lig maçı 4-4 berabere sonuçlandı. -GALİBİYET HASRETİ ÇEKİLEN YILLAR- Ezeli rakipler, 324 maçın sığdığı 86 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı. Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 tarihleri arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da ezeli rakibini yenemedi. -İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR- Ezeli rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Son dönemde hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovaçeviç (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian İlie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan ve Serdar Özkan bulunuyor. -DAHA SAKİN GEÇİYOR- Ezeli rakiplerin son yıllardaki maçları, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine oranla kart açısından daha sakin geçiyor. Galatasaray-Beşiktaş rekabetindeki son 10 lig maçında hakemler sadece 1 kez kırmızı kart kullandı. Ligde son 9 sezonda Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan 18 maçta ise hakemler toplam 5 kırmızı, 105 de sarı kart kullandı. Oysaki Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında 21'i Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası, 1'i de Spor Toto Dostluk Kupası olmak üzere son 28 randevuda hakemler toplam 23 kırmızı, 159 da sarı kart gösterdi. -KASIM AYINDA 21. KEZ- Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları 2010'un son derbi maçıyla birlikte kasım ayında 21. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rakiplerin 86 yıla sığan toplam 324 maçından 20'si kasım ayında oynandı. Rekabetteki kasım randevularından 1'i hükmen olmak üzere 6'sını Beşiktaş, 5'ini Galatasaray kazanırken, 9'u ise berabere sonuçlandı. Her iki takım da kasım ayındaki karşılaşmalarda birbirlerine 29'ar gol attı. Ezeli rakipler kasım ayında son kez 2000 yılında karşılaştı. 1 Kasım 2000 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Atatürk Kupası maçını Beşiktaş 2-1 kazandı. Öte yandan, ezeli rakipler kasım ayında ligde 12 kez karşılaştı. Bu maçlardan 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Beşiktaş kazanırken, 5'i berabere sonuçlandı. Ligde kasım ayındaki maçlarda Galatasaray 15, Beşiktaş ise 14 gol attı. Galatasaray, ligde kasım ayında Beşiktaş ile yaptığı 12 maçta da gol atarken, Beşiktaş ise 4 kez gol yollarında suskun kaldı. -8. DERBİ MAÇ- Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Beşiktaş ile yarın yapılacak Spor Toto Süper Lig'de 2010'un son derbisiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın başında teknik direktör olarak 8. kez derbi maçta sahaya çıkacak. Rumen çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde sarı-kırmızılı takımın başında 4'ü Fenerbahçe, 3'ü de Beşiktaş ile olmak üzere toplam 7 derbi maç heyecanı yaşadı. Hagili Galatasaray, geride kalan derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Galatasaray'da 22 Mart 2004 ile 28 Mayıs 2005 tarihleri arasındaki ilk döneminde toplam 6 derbi maçta takımının başında sahaya çıkan Hagi, Beşiktaş'a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet, Fenerbahçe'ye karşı ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. Rumen teknik adamın Galatasaray'ın başındaki ikinci döneminin ilk maçında ise Galatasaray bu sezon Kadıköy'de Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak, ezeli rakibinden 11 yıl sonra deplasmanda puan aldı. Hagi'nin derbilerde en büyük başarısı, 11 Mayıs 2005 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek kupayı kazanması oldu. Hagi'li Galatasaray derbilerde toplam 8 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. -OLAĞÜNÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- 2010'un son derbisi için olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin öncesi, sırası ve sonrasında sıkı önlemler alınacak. Dev maçta 1716 emniyet personeli ile 850 özel güvenlik personeli görev alacak. Bunun yanı sıra 16 polis kamerası ve 92 stat kamerası olmak üzere toplam 108 kamera ile tespit çalışmaları yapılacak. Maç günü gerekli önlemler saat 15.00'ten itibaren alınacak ve stat giriş kapıları saat 16.00'dan itibaren açılacak. Derbide konuk Beşiktaşlı taraftarlar için stat kapasite oranı doğrultusunda 1160 kişilik yer ayrıldı. -DERBİDE İLK GOLE DİKKAT- Ezeli rakipler ligde bu sezon ilk golü attıkları maçları genellikle kazandı. Galatasaray bu sezon ligde ilk golü attığı 6 maçtan 5'ini kazandı, 1'ini yitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında Sivasspor deplasmanında Mustafa Sarp'ın golüyle öne geçmesine rağmen, müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı. ''Cim Bom'', daha sonra galibiyet elde ettiği 5 lig maçında da Eskişehirspor (3-1), Gaziantepspor (1-0), Bucaspor (1-0), İstanbul Büyükşehir Belediyespor (3-1) ve Medical Park Antalyaspor (2-1) ilk golü atan taraf oldu. Galatasaray, ilk golü yediği 6 maçtan 5'inden ise mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor (2-0), Kardemir Karabükspor (2-1), Ankaragücü (4-2), Trabzonspor (2-0) ve Manisaspor (2-0) maçlarında ilk golü kalesinde gördü ve mağlup oldu. -BEŞİKTAŞ 5'TE 5 YAPTI- Beşiktaş ise bu sezon skor olarak öne geçtiği 5 lig maçını da kazandı. Siyah-beyazlı takım Bucaspor (1-0), Ankaragücü (4-0), Medical Park Antalyaspor (2-1), Sivasspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-0) maçlarında skor olarak öne geçip, maçtan 3'er puanla ayrıldı. ''Kara Kartallar'', ilk golü kalesinde gördüğü İstanbul Büyükşehir Belediyespor (2-0), Trabzonspor (1-0), Manisaspor (3-2) ve Kayserispor (1-0) maçlarını kaybederken, Fenerbahçe (1-1), Kasımpaşa (1-1), Konyaspor (2-2) maçlarında berabere kaldı, Kardemirspor Karabükspor karşılaşmasını ise 4-1 kazandı.