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Spor

EZELİ RAKİPLERDEN "SEYİRCİ" KARARI İSTANBUL (A.A)

28 Kasım 2010 00:09

-EZELİ RAKİPLERDEN "SEYİRCİ" KARARI İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, erkek ve bayan voleybol takımlarının bu sezon yapacakları maçlara, güvenlik nedeniyle sadece ev sahibi takımın seyircisinin alınması konusunda karar aldı. Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde konuyla ilgili yapılan duyuruda şöyle denildi: ''2010-2011 Aroma Türkiye Voleybol Ligi'nde ve play-off maçlarında ayrıca Teledünya Türkiye Kupası olası eşleşmelerinde, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun tavsiyesi neticesinde, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında oynanacak erkek ve bayan müsabakalarında, Burhan Felek Spor Salonu'na, güvenlik sebebiyle sadece ev sahibi takımın seyircilerinin alınması konusunda, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ortak karar almış bulunmaktadırlar.''

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