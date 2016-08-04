Ezeli rakiplerden 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin ailelerine anlamlı jest

Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Galatasaray, ortak bir kararla maçtan elde edilecek gelirin 15 Temmuz Şehitleri'nin ailelerine bağışlanacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizin çok önemli bir dönemden geçtiği bu günlerde, Beşiktaş JK ile Galatasaray SK sporun birleştirici gücünü sergileyerek 15 Temmuz Şehitleri için önemli bir karar aldı.

2015-16 Sezonu Şampiyonu Beşiktaş ile 2015-16 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray arasında, 13 Ağustos'ta Konya'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa mücadelesinin bilet satış geliri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine verilecek.

Ülkemize, demokrasimize sahip çıkmak için 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak canını ortaya koyan, devleti, ailesi ve onuru için darbecilere karşı göğsünü siper eden, kimisi ŞEHİT kimisi GAZİ olan vatandaşlarımız; ülkemizin gurur kaynağıdır ve bölünmez bütünlüğümüzün simgesi olarak tarihe geçmiştir.

Beşiktaş JK ve Galatasaray SK olarak el ele veriyor, sporun birleştirici gücüyle tüm dünyaya Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve eğemenliğin vazgeçilmez olduğunu belirtiyoruz.

"Hakimiyet Milletindir" inancıyla Süper Kupa finaline gelecek olan sporseverlerin, tribünlerde milli duruşumuzu ve futbolun centilmen yüzünü sergilemesini arzu ediyoruz.

Tüm biletlerin satılması durumunda yaklaşık 2,5 milyon TL'lik bu gelirin yanı sıra, maça gelemeyecek olan, destek olmayı arzu eden taraftarlara Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın açıkladığı aşağıdaki hesap numaraları vasıtasıyla 15 Temmuz Şehitleri için yardımda bulunabileceklerini hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK - Galatasaray SK