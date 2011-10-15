-Ezeli rakipler kupa için karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Erkeklerden sonra kadın basketbolunda da ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park, en büyük kupa için yarın karşı karşıya geliyor. Geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray Medical Park, 19. Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, yarın yapacağı maçla 13. kez bu organizasyonda yer alarak, bu kupada en fazla final oynayan takım olurken, Galatasaray ise 11. kez kupa için mücadele edecek. -2011'de 3. kez kupa mücadelesi yapacaklar- İki ezeli rakip, 2011 yılında 3. kez kupa mücadelesi yapacak. Mart ayında Spor Toto Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşan iki ekipten Galatasaray Medical Park, rakibini 63-60 yenip, finale çıktı. Sarı-kırmızılılar, finalde de Tarsus Belediyesi'ni 68-53 yenerek, kupayı müzesine götürdü. Nisan ayında ise 2010-2011 sezonu play-off finalinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibine 3-1 üstünlük kurarak, lig şampiyonluğunu elde etti. -Geçen yıl Fenerbahçe kazanmıştı- 2009-2010 sezonunda da lig şampiyonu olan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray Medical Park, 18. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini 75-58 yenerek, geçen yıl en büyük kupayı müzesine götürdü. İki ezeli rakip kupada daha önce toplam 5 kez rakip olurken, 3'ünde Fenerbahçe, 2'sinde ise Galatasaray mutlu sona ulaştı. -Galatasaray, 6 kez üst üste kazandı- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götüren Galatasaray, bu kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım durumunda bulunuyor. Kadın basketbolunda 1990'lı yıllarda büyük başarılara imza atan sarı-kırmızılılar, kupanın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-93'den itibaren 1997-98 sezonuna kadar üst üste tam 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürerek, bu kupada bir rekor kırdı. Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan sonra 8 yıl aranın ardından 2007-08 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı. -Fenerbahçe 8. kupa peşinde- Kadınlarda son yıllarda başarılarıyla dikkati çeken Fenerbahçe ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ezeli rakibi Galatasaray'ın üst üste kazanma serisine son vermişti. Galatasaray'ı 1998-99 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı alan Fenerbahçe, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı maçta sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenip, kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ Spor'u 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü. 2003-2004'te Erdemirspor, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonunda Beşiktaş Cola Turka'yı mağlup ederek, kupa sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, geçen sezon da Galatasaray Medical Park'ı yenerek, 7 kupayla kupa sayısında ezeli rakibini yakaladı. Fenerbahçe, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak, 8 kupayla bu kupayı en fazla kazanan takım olmak istiyor. BOTAŞ Spor 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş Cola Turka da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü. 2008-09 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.