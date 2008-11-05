Ezeli rakipler Hacettepe için el ele



Fenerbahçeli Kemalettin Şentürk ile Galatasaraylı Ergün Penbe, Hacettepe'nin başarısı için elele verdi.



Gençlerbirliği'nde bir süre birarada oynayan, ancak daha sonra ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer olan Kemalettin Şentürk ile Ergün Penbe, artık Başkent ekibi Hacettepe'de tecrübeli teknik adam Erdoğan Arıca'nın yarıdımcılıklarını yapacaklar.



Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra Gaziantepspor'da futbolu bırakan Ergün Pembe, Kemalettin ile Gençlerbirliği'nde beraber oynadıklarını hatırlatarak, ''Şimdi tekrar Kemalettin ile birarada olmak onur ve gurur verici'' dedi.



Genç ve dinamik bir ekipte Kemalettin ile çalışmanın çok güzel olacağını söyleyen Ergün Pembe, ''Bilgilerimizi genç arkadaşlara aktaracağız. İkimizin de ilk teknik direktörlük deneyimi. Birbirimize yardımcı olacağız. Genç bir takımız. Güzel işler yapacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.



Fenerbahçe'de yıllarca oynadıktan sonra Yunanistan'da futbol hayatına devam eden, daha sonra tekrar Türkiye'ye dönen Kemalettin de Ergün Pembe'nin hislerini paylaştığını ifade etti. Ergün ile Gençlerbirliği'nde oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olduğunu belirten Kemalettin, ''Birlikte çok güzel günler geçirdik. Sonra o Galatasaray'a, ben ise Fenerbahçe'ye transfer oldum'' dedi.



Genç bir takım olduklarını kaydeden Kemalettin Şentürk, Ergün ile beraber futbolculuk dönemlerinde edindikleri tecrübeleri, mor-beyazlı futbolculara aktaracaklarını ve Hacettepe'yi iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.



Gençlerbirliği'nde beraber futbol oynadıktan sonra şimdi de ilk teknik adamlık deneyimini yine Ergün ile ve Ankara'da yaşayacak olmanın güzel olduğunu belirten Kemalettin, şunları söyledi:



''Gençlerbirliği'nde oynarken takımın başarısı için birlikte mücadele ettik. Sonra rakip olarak farklı takımlarda karşılıklı oynadık. Yolumuz yine aynı noktada kesişti. Şimdi ise Hacettepe'nin başarısı için saha kenarında birlikte görev yapacağız. Tecrübelerimizi genç arkadaşlarla paylaşacağız. Burada da zorlanmayacağımızı düşünüyorum.''