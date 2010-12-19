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Spor

EZELİ RAKİPLER EYÜP SULTAN'DA BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2010 12:33

-EZELİ RAKİPLER EYÜP SULTAN'DA BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüp Sultan'da bir araya gelerek kıldıkları sabah namazının ardından birlikte dostluk kahvaltısı yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, her iki takımın tribün liderleri öncülüğünde Eyüp'te bir araya geldi. Birlikte sabah namazını kılan taraftarlar, daha sonra dostluk kahvaltısına geçti. Burada bir açıklama yapan Fenerbahçe tribün lideri Sefa Kalya, ''Biz Beşiktaşlı arkadaşları Bostancı'da ağırladık. Onlar da bizi Eyüp Sultan'a davet etti. Umarız buradaki dostluğu diğer gruplar da görür'' dedi. Beşiktaş taraftarları adına konuşan Mestan ise tribün barışı için böyle bir adım attıklarını söyleyerek, ''Beraberce sabah namazı kıldık, dua ettik. Bu barışa diğer takımların taraftarlarının da katılmasını isteriz'' diye konuştu. Dostluk kahvaltısına, Galatasaraylı taraftarların da davet edildiği, ancak Galatasaray'ın deplasman maçı dolayısıyla taraftarlarının katılamadığı öğrenildi.

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