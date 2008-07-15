Ezeli rakip ama ebedi dost

Tempo24- Deivid oldukça şanssız bir dönemden geçiyor. Önce beklenmedik sakatlığı, sahalardan uzun bir süre uzak kalacak olması ardından da annesinin vefatı. Geldi mi üst üste gelir denilen cinsten bir durum, önce sakatlık, ardından hayatının önemli bir parçasının senden kopup gitmesi. Oldukça dramatik, üzücü, iç acıtıcı bir durum.

Deivid’i bu zor günlerinde yalnız bırakmayan sadece takım arkadaşları olmadı. Onun yaşadığı bu zor dönemi, acısını Beşiktaşlısı da, Galatasaraylısı da paylaşmak istedi. Belki de futbol sahalarında görmeye hasret kaldığımız bu davranışlar böylesi kötü bir dönem içerisinde yaşayabileceği en güzel karelerdi Deivid için.

Saha içinde kıyasıya mücadele eden futbolculardan hırs ve azimlerine paralel olarak 'centilmence' mücadele de bekleriz. Bu doğrultuda taraftarların da geçmiş yıllarda olduğu gibi tribünü yarı yarıya bölüşmesi de özlemlerimiz arasında başı çekmektedir. Tıpkı ekmeğinin yarısını paylaştığı gibi...

'Ezeli rakip ve ebedi dost' söyleminin yavan kaldığı bu dönemde atılan bazı adımlar Türk futbolu adına olumlu hareketler olarak kamuoyunun takdirini kazandı. Önceki gün Fenerbahçe futbolcusu Deivid de Souza'nın vefat eden annesi için kulüplerimiz ve futbolcularımızın başsağlığı dilekleri son derece insani bir davranış olarak gelecek günlere sevgi tohumları ekti kuşkusuz. Özellikle Ümit Karan'ın son hazırlık maçı sonrası karşılaşma ile ilgili konuşmayı bir kenara bırakıp, Deivid'e başsağlığı dileklerinde bulunması, attığı estetik gollere nazire yapacak kıvamdaydı.

Güzel hareketler Karan'ın açıklamalarıyla sınırlı değildi elbet. Beşiktaşlı futbolcular adına takım kaptanı Matias Delgado imzasıyla Siyah-Beyazlı kulubün resmi internet sitesinden yayınlanan başsağlığı mesajında, "Ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Deivid De Souza'nın annesinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kısa bir süre önce de şanssız bir şekilde sakatlanan değerli meslektaşımıza başsağlığı ve sabır, merhumeye Tanrı'dan rahmet dileriz." açıklaması yer alıyordu.

Bu güzel harekete Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesi de aynı güzellikte destek verdi. Galatasaraylı futbolcular adına yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe futbol takımı oyuncusu Deivid de Souza'nın 73 yaşındaki annesi Maria de Souza'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, futbolcu arkadaşımız Deivid de Souza'ya başsağlığı dileriz.'' denilirken, adeta güzellikte yarışılıyordu.

Ayrıca siyasi arenada çekişme ve çekiştirmenin en üst seviyede seyrettiği yakın zamanda A Milli Takım'ın EURO 2008'de elde ettiği başarı, birleştirici rol oynayıp herkesi sokağa dökerken, aslında temelde ortak değerlerde buluşup kucaklaşılabileceği mesajını da veriyordu.

Milli futbolcuların bir televizyon kanalındaki yarışmadan kazandıkları ödülü ihtiyaç sahiplerine iletmeleri, Arda Turan'ın 'Var mısın, yok musun?' yarışmasında ALS hastası İsmail Gökçek'e yardım etmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın ani ölümü de yine 'değer' noktasında birleştirici rol oynamıştı. Haluk Ulusoy'dan tutun da, İbrahim Üzülmez ve Toraman'a kadar farklı kesimin yüzlerce küskününün, 'düğün ve cenaze'nin önemini bilerek futbolun birleştici çatısı altında bir araya gelmesi futbolumuz adına çok güzel hareketlerdi.