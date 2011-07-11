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Spor

'Ezeli rakibiz ebedi dostuz' jesti

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe'ye destek olmak için Topuk Yaylası'na gittiler...

11 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yeni sezon hazırlıklarının 2. etabını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde tamamlayan Fenerbahçe'ye bugün Galatasaraylı taraftarlar sürpriz yaptı. 

Düzce Galatasaraylılar Derneği temsilcileri antrenman sonrasında Fenerbahçeliler ile kol kola girerek resim çektirdi. Düzce Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar Derneği temsilcileri zor günler için birlik ve beraberlik mesajı verdiler. 

Ezeli rakip, ebedi dost sloganıyla hareket eden taraftarlar 100 yılı aşkın tarihe sahip olan kulüplere leke sürülmemesi gerektiğini ve Türk futbolunun değerinin düşürülmemesi gerektiğinin altını çizdiler.


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