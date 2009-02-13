Ezeli davul rekabeti!

Edirne'de müzik aletleri imal eden bir esnafın ürettiği davullara Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları yoğun ilgi gösteriyor.



Müzik aletleri imalatçısı Gazanfer Denizer, özel olarak taraftarlar için ürettiği davulların büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Taraftar davullarının, diğer davul türlerine nazaran 3 kat daha fazla ses çıkardığını ifade eden Denizer, davulun tribündeki taraftarı daha çok coşturduğunu ileri sürdü.



Tribünlerdeki davul sesinin taraftarın gücünü simgelediğini ifade eden Denizer, "Davulun sesi ne kadar çok çıkarsa taraftar baskısı o kadar fazla oluyor. Taraftar davulları ceviz ağacından yapılıyor ve diğer davullara nazaran 3 kat daha fazla ses çıkartıyor. Saçtan yapılan davullara göre daha dayanıklı oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları davullara yoğun ilgi gösteriyor. Bu nedenle bu takım taraftarlarının sahalarda sesi daha fazla çıkıyor" dedi.



Özellikle Fenerbahçe taraftarının çok fazla ses çıkartan davullarla rakip takımlar üzerinde büyük baskı kurduğunu öne süren Denizer, davulların taraftarın gücünü simgelediğini bildirdi.



Edirne'nin sınır kenti olması nedeniyle bazen Yunanistan ve Bulgaristan'daki futbol takımlarının da davul siparişi verdiğini hatırlatan Denizer, taraftar davullarının fiyatlarının 100 TL'den başladığını belirtti.