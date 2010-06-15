Eze eze Lakers 89 - 67

T24 - NBA finalinde Los Angeles Lakers Boston Celtics'i 89-67 yenerek seriyi yedinci ve son maça taşıdı.



NBA'de 2009-2010 sezonunun şampiyonunu yedinci ve son maç belirleyecek.



Los Angeles Lakers, Staples Center'daki altıncı maçta Boston Celtics'i 89-67 yenerek final serisinde durumu 3-3 yaptı.



Şampiyonluk maçı Cuma sabahı TSİ 04.00'da yine Staples Center'da oynanacak.



Ezeli rakibini NBA finaller tarihinin en düşük skorunda tutarak galibiyete ulaşan Lakers, ilk çeyreğin ortalarından itibaren üstünlüğünü kabul ettirdi ve maç sonuna kadar konsantrasyonunu bir an olsun kaybetmedi.



Kobe Bryant 26 sayı, 11 ribaunt, dört top çalmalık performansıyla Lakers'ı sürüklerken, Pau Gasol 17 sayı, 13 ribaunt, dokuz asist ve üç blokla takım arkadaşına eşlik etti.



Maçı 15 sayıyla tamamlayan Ron Artest, Lakers'ta çift haneli skor üreten diğer oyuncuydu.



Pivotu Kendrick Perkins'in ilk çeyrekte sakatlanarak çıkmasından olumsuz etkilenen Celtics'te Ray Allen 19 sayıyla en skorer isim oldu.



İlk çeyreği 28-18, ikinci çeyreği 51-31 önde kapatan Lakers son çeyreğe de 76-51 önde başladı. Farkı bir ara 29 sayıya kadar çıkaran evsahibi adına sonuca etki eden iki faktör ribaunt ve yedek oyuncu sayılarıydı.



Lakers rakibine ribaundlarda 52-39, yedek sayılarında da 25-13 üstünlük sağladı. Sekiz sayı, 10 ribaundla oynayan Lamar Odom ve iki üçlük isabetiyle dokuz sayı üreten Sasha Vujacic, kenardan gelerek Lakers'a önemli katkı yaptı.



Perkins'in sakatlığı nedeniyle özellikle savunmada sorunlar yaşayan Celtics'te Kevin Garnett 12, Paul Pierce 13, Rajon Rondo 10 sayı kaydetti.



33.3 gibi çok kötü bir şut yüzdesiyle oynayan konuk takımda değerli yedek Rasheed Wallace kullandığı altı üçlükte de isabet bulamadı.



Lakers: Artest 15, Gasol 17, Bynum 2, Bryant 26, Fisher 4, Odom 8, Powell 0, Walton 0, Brown 4, Vujacic 9, Mbenga 0, Farmar 4.



Celtics: Garnett 12, Pierce 13, Perkins 0, R. Allen 19, Rondo 10, Wallace 0, Daniels 5, Williams 0, T. Allen 2, Finley 0, Robinson 6, Davis 0.



Çeyrek skorları: 28-18, 23-13, 25-20, 13-16







