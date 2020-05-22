Ezan sistemini tasarlayan mühendis konuştu: Diyanet'i, siyasileri ve bürokratları 'bu teknoloji eskidi' diye uyardım

Türkiye'de merkezi ezan sisteminin şifrelemesini tasarlayan elektronik mühendisi Vahap Ünalan, var olan teknolojinin eskidiğini belirterek, "Araçlara yayın cihazı konularak çok rahat şekilde Türkiye'deki tüm camilerin anons yayın sistemi ele geçirilebilir" dedi.

"Siyasileri, bürokratları ve Diyanet'i uyardım"

Sözcü gazetesinin haberine göre; camilerde merkezi anons sistemini yaklaşık 30 yıl önce tasarladığını belirten Elektronik Mühendisi Vahap Ünalan, "Bu teknoloji eskidi artık. Araçlara yayın cihazı konularak çok rahat şekilde Türkiye'deki tüm camilerin anons yayın sistemi ele geçirilebilir.



15 Temmuz'dan sonra hem Diyanet'i, hem siyasileri hem de bürokratları uyardım. 'Ülkede karmaşa veya darbe girişimi olması halinde tüm camiler devleti yıkmak isteyenlerin propaganda merkezi haline gelebilir' dedim. Uyarılarımız dikkate alınmadı" diye konuştu.

"Sistem yenilenmeli"

İzmir'de camilerden Çav Bella'nın çalınmasına işaret eden Ünalan, "Camilerde kullanılan teknoloji eski olduğu için bu şifreyi şu an bir mühendislik öğrencisi bile çözebilir. Bu yüzden camilerimizde anons yayın şifrelenme sisteminin mutlaka yenilenmesi lazım.

Belirlenen şifrenin de karmaşık ve kırılması zor olması lazım. Ayrıca havaya yapılan her yayın mutlaka çözülür. Bir camiye günde 5 vakit ezan için aynı frekansla bağlantı sağlanıyor bu da şifrenin zamanla çözülmesine yol açıyor. Bu yüzden yedek bir frekans sisteminin olması ve bunu da sadece programı üreten şirketin bilmesi ve cihazlarında kayıtlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce Çav Bella şarkısı çalındı. Olayın ardından bir açıklama yapan İzmir Müftülüğü merkezi ezan okuma sistemine siber bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.



Müftülük, saldırı sonrası merkezi sistemle ezan okumayı geçici süre ile kaldırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.