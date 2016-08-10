Ezan erken okununca; darbe sanıp sokaklara döküldüler

Siirt'te bir camide sabah ezanının 1 saat erken okunması paniğe neden oldu. Yeni bir darbe girişimi yapıldığını sanan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir camide sabah ezanının bir saat erken okunması üzerine darbe teşebbüsünün yaşandığı gece camilerden ezan ve sela seslerinin yükseldiğini anımsayan vatandaşlar yeni bir darbe girişiminin gerçekleşmesinden endişe etti.

ntv.com.tr'nin haberine göre; 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, "Olumsuz bir durum mu var, dışarı çıkalım mı?" sorusunu yöneltirken bazıları da valilik önüne gitti.

Herhangi bir sıkıntı olmadığını öğrenen vatandaşlar sabah ezanının saatinde yeniden okunmasıyla rahatladı.

Tedirginlik duyan vatandaşlardan Serhat Güngör, yaptığı açıklamada, ezanın okunduğu sırada dışarıda olduğunu belirterek, o sırada darbe girişimi olduğundan endişe ettiğini söyledi.

Ezanın yanlış saatte okunduğunu anlayınca rahat bir nefes aldıklarını ifade eden AKP Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, ezan sesini duyan vatandaşların valilik önüne geldiğini aktardı.

Temiz, bu vesile ile darbe girişimlerine karşı vatandaşların duyarlılığını ve refleksini bir kez daha anladıklarını dile getirdi.