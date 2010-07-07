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Ezan artık cepte

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı yeni çalışma sayesinde ezan telefona indirilebilecek

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Diyanet İşleri Başkanlığı, mobil hizmetlerle vatandaşlara ulaşmak için yeni bir çalışma başlattı.
 
Diyanet’in internet sitesinden bilgisayara, oradan da ‘bluetooth’ ile cep telefonlara indirilecek programı sayesinde, vatandaşlar Kuran ve mealini okuyabilecek, abdest ile namaz hakkında detaylı bilgilere erişebilecek. Aynı şekilde günlük ezan vakitlerini takip edebilecek vatandaşlar, vakitlerden ezan dinleyerek haberdar olabilecek. Uygulamayı yükleyenler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kıble yönünü de ceplerinden bulabilecekler.
İşte ‘cep uygulamalar’
Uygulamayla çeşitli konulardaki dini bilgilere ulaşılırken, sorular da iletilecek. Başkanlığın güncel mesajları, duyuruları takip edebilecek. Cep telefonuna indirilecek uygulamalardan bazıları şöyle:
Sureler, sure ismine göre arama, sure numarasına göre arama, kıble bulma, dini bilgi edinme, dini günler ve geceler, ramazan imsakiyesi, dini sözlük, dualar, Diyanet İşleri Başkanı’nın mesajı, abdest, abdestin alınışı, namaz abdesti, gusül abdesti, namazın şartları, namazı bozan durumlar, beş vakit namaz, cemaatle namaz kılma, ezan vakitleri, ezan sesiyle uyarı.

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