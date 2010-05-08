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Dünya

Eyyafyallayöküll yine Avrupa'yı etkilemeye başladı

Eurocontrol, İzlanda’nın Eyyafyallayöküll yanardağından kaynaklanan volkanik kül bulutunun, bugün Portekiz’in güneyine ve hatta Barselona ile Marsilya’ya kadar yayılabileceğini s&oum

08 Mayıs 2010 03:00

T24 - Avrupa Hava Trafik Kontrol Dairesi (Eurocontrol), İzlanda’nın Eyyafyallayöküll yanardağından kaynaklanan volkanik kül bulutunun, bugün Portekiz’in güneyine ve hatta Barselona ile Marsilya’ya kadar yayılabileceğini söyledi. İspanya’nın kuzeyinde havaalanları kapatıldı.

İspanya’nın havaalanlarından sorumlu dairesi AENA, TSİ 13:00 itibariyle ülkenin kuzeyindeki 15 havaalanının kapatıldığını ve en az TSİ 19:00’a kadar açılmayacağını duyurdu.
 
Öte yandan Eurocontrol’den yapılan açıklamada Polonya’nın kuzeyinde ve Fransa’nın güneyindeki bazı bölgelerde de havaalanlarının kapatıldığı ya da kapatılmasının planlandığı belirtildi. Ancak Fransa’nın güneyindeki havaalanları açık kalacak.
 
Açıklamada, bugün Avrupa’da 25 bin uçuşun gerçekleşmesinin planlandığı, Cuma günü bu rakamın 20 bin 342 olduğu ifade edildi. Cuma günkü rakamın normal hava trafiği seviyesinde olduğunun altı çizildi.
 
Eurocontrol, açıklamasında “Kül patlamaları sürüyor. Gökyüzünde 20 bin fit yüksekliğe kadarlık mesafede potansiyel kül kirliliği artıyor” dedi.        



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