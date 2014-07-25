Eyvah Türkler seçiyor



Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustas'ta yapılacak. Almanya'da ise Türk vatandaşları seçimden bir hafta önce, 31 Temmuz ile 3 Ağustos arasında, dört gün boyunca sandığa gidebilecekler. Almanya'daki Türklerin oy kullanacak olmaları ise değişik tartışmaları beraberinde getirdi. Kimi, "Türkiye'deki seçim ortamı Almanya'ya taşınacak" derken, kimileri de endişelerini, "Artık Türkler Almanya'nın siyasetiyle ilgilenmeli, Bu gelişmeler uyumu zorlaştırıyor" diyerek dile getiriyorlar.

Türkiye 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmiş durumda. Cumhuriyet tarihinde parlamento yerine ilk kez vatandaşlar cumhurbaşkanını seçecek. Bu durumun getirdiği ayrı bir heyecan şu sıralarda seçim mitingilerinde kendini hissettiriyor. Üç aday, Türkiye’yi neredeyse karış karış dolaşarak, coşkulu halk kitlelerine hitap ediyorlar. Türkiye’de yaşanan bu heyecanı Avrupa, özellikle de Almanya’da da görmek mümkün. Çünkü Almanya’ya iş gücü göçünün 53’üncü yılında Türkler ilk kez bulundukları yerden Türkiye’deki seçimler için oy verebilecekler. Bu da elbette Almanyalı Türkleri heyecanlandırıyor.

Almanya'da nasıl karşılanacak?

İşte bu heyecan bazı Alman siyasetçilerinde endişeye yol açıyor. Türkiye’de son derece heyecanlı, coşkulu geçen seçim atmosferinin Almanya’ya taşınmasından endişe edenlerin sayısı az değil. Almanya’da oldukça sessiz sedasız geçen seçim dönemleri tarihe mi karışıyor? Türkiye’deki seçimler öncesinde Almanya’da bundan sonra otomobil konvoyları, halk mitingleri, milletvekili adaylarının gövde gösterilerine mi tanık olunacak?

Yeşiller Partisi Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Milletvekili Arif Ünal, seçimlere katılmanın demokratik bir hak olduğunu belirterek, Almanya’daki Türk vatandaşlarının da bu haklarını kullanmaları gerektiğini belirtti. Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seçimlere katılmalarının bir hak olduğuna işerit eden Ünal, bu kakkın kullanılması gerektiğini vurguladı. Ancak Ünal Almanya'da sandıklar kurularak Türkiye’deki seçim atmosferinin Almanya’ya taşınmasından da rahatsızlık duyduğunu sözlerine ekleyen Ünal'ın önerisi, sandık yerine mektupla oy kullanılması.

"Siyaset kültürü oluşacak"

Arif Ünal, Türkiye’deki seçim ortamının Almanya’ya taşınmasını endişeyle karşılarken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Metin Külünk, endişeyi gerektirecek bir durumun olmadığı ifade ederek, “Vatandaşlarımızın Türkiye’deki gelişmelere duyarlılık göstermeleri Almanya için de olumludur. Çünkü sorunların çözümü siyasetle mümkündür. Kimse Avrupa’daki vatandaşlarımızın sorunları yok diyemez. Dolayısıyla Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızda siyaset kültürünün oluşması için bu seçimlere katılımları çok önemli” dedi.

Yaklaşık bir aydır Almanya’da bulunduğunu ve seçim çalışmalarına katıldığını ifade eden Külünk, Alman toplumunun rahat olması gerektiğini belirterek, “Şundan emin olmalılar; Biz buraya onları rahatsız etmek için gelmeyiz. Federal Almanya yetkililerine anlayış ve zarafetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir ayda demokratik olgunluğun ne demek olduğuna dair çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Bundan dolayı müteşekkiriz. Gelecek dönemde de propaganda çalışmalarının buraya sarkmasından duyulan endişeyi saygıyla karşılıyorum. Ama endişeleri ortadan kaldıracak gerekçelerimiz de var. Biz nerede propaganda yaptığımızı biliyoruz. Saygı duymak esastır. Karşılıklı çok şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

İş çevresi beklenti içinde

Almanya'daki Türk işadamlarının çatı kuruluşu Düsseldorf merkezli Almanya Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar ise yaklaşık bir aydır devam eden seçim çalışmalarının Almanya'daki Türk toplumunu gerdiğini vurgulayarak, "Bizim için önemli olan Türkiye'deki tartışmaların, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaratılan farklılıkların unutulması ve tekrar bir araya gelinmesi. Bizim umudumuz birleştirici, uzlaştırıcı bir cumhurbaşkanının seçilmesi ve geçen aylarda yaşanan sorunların çözülmesi" dedi.