T24 LogoT24 Logo
Gündem

EYÜP'TEKİ PTT BANK İKİNCİ KEZ SOYULDU  İSTANBUL (A.A)

30 Nisan 2011 01:16

-EYÜP'TEKİ PTT BANK İKİNCİ KEZ SOYULDU  İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Eyüp'teki PTT Bank şubesi, 45 gün içinde ikinci kez soyuldu.  Çırçır Mahallesi'nde bulunan PTT Bank şubesine mesai saatinin bitimine yakın bir zamanda gelen silahlı ve maskeli bir kişi, etkisiz hale getirdiği görevliden kasadaki paraları istedi.  Görevliden aldığı 3 bin 500 lirayı poşete koyan 30-35 yaşlarındaki şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis, PTT Bank şubesinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen 1,75 boylarında, kirli sakallı ve kahverengi montlu şüphelinin yakalanması için bölgede araştırma başlatıldı. Aynı şube, 45 gün önce de silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyulmuş, kasadaki 3 bin lirayı alan şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24