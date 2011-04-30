-EYÜP'TEKİ PTT BANK İKİNCİ KEZ SOYULDU İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Eyüp'teki PTT Bank şubesi, 45 gün içinde ikinci kez soyuldu. Çırçır Mahallesi'nde bulunan PTT Bank şubesine mesai saatinin bitimine yakın bir zamanda gelen silahlı ve maskeli bir kişi, etkisiz hale getirdiği görevliden kasadaki paraları istedi. Görevliden aldığı 3 bin 500 lirayı poşete koyan 30-35 yaşlarındaki şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, PTT Bank şubesinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen 1,75 boylarında, kirli sakallı ve kahverengi montlu şüphelinin yakalanması için bölgede araştırma başlatıldı. Aynı şube, 45 gün önce de silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyulmuş, kasadaki 3 bin lirayı alan şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçmıştı.