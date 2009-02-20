Eyüp'teki arsada Ali Cengiz oyunu mu var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialardan sonra, Futbol Federasyonu'na bağışlandığı açıklanan, İstanbul Eyüp’teki arsanın iki yıl içinde amacına uygun değerlendirilmediği taktirde, aralarında Cihan Kamer’in de bulunduğu eski sahiplerine geri döneceği öne sürüldü.



CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda görüştüğü Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’na kaygılarını iletti. İnce, ‘’Bağışla ilgili olarak ‘Futbol Federasyonu, bu arsaya 2 yıl içinde bir şey yapmazsa, tekrar eski sahibine iade edilir’ diye bir şerh konulduğunu öğrendim. Bu durumda, arsa tekrar eski sahiplerine dönebilir. Burada, bir Ali Cengiz oyunu olabilir. Altından bir Çapanoğlu çıkabilir’’ dedi.



Dünür ve Kamer'in arsası



Eyüp’teki arsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın dünürü Mustafa Şevki Kavurmacı, Atasay’ın sahibi Cihan Kamer ve Futbol Federasyonu eski Başkanı merhum Hasan Doğan tarafından 2004 yılında satın alınmıştı. E-5’e cepheli 5 bin 243 metrekarelik arsa, ilginç gelişmelerin ardından, geçen hafta aniden Futbol Federasyonuna bağışlandı. Yeşil alan olan arsa önce ticari alana çevrilmiş, ardından bu araziye komşu arsalar konut alanından çıkarılıp ‘’Yeşil alan’’ ilan edilmiş ve böylece, arsanın değeri de artmıştı.



Başdöndüren gelişmeler



Ancak CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kadir Topbaş da, Cihan Kamer’i tanıyor. İstanbul’da imar rantı dağıtılıyor" sözlerinin hemen sonrasında, Hasan Doğan’ın kardeşi Hüseyin Doğan, Cihan Kamer ile birlikte bu arsayı Futbol Federasyonu’na bağışladı. KIlıçdaroğlu’nun iddiaları ve imar planı değişiklikleri ile gündeme gelen arsa ile ilgili bugüne kadar şu gelişmeler yaşandı:



1- Kadir Topbaş’ın dünürü işadamı Mustafa Şevki Kavurmacı, Atasay’ın sahibi Cihan Kamer ile birlikte 17 Ağustos 2004’te, Eyüp Nişanca Mahallesi’nde, Kanal 7 binasının yanında bulunan yeşil alan statüsündeki 5 bin 243 metrekarelik araziyi satın aldı.



2- Bu arazide 17 Şubat 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce plan tadilatına gidildi. Yeşil alan statüsündeki arazi, ticaret ve hizmet arsası oldu. Daha sonra çevrede konut alanı olan arsalar, yeşil alana çevrildi. Tapulu imarlı mülklerinin değeri bir anda sıfıra inen mal sahipleri dava açarken, araziler de el değiştirdi. Bu arazileri de Denizlili kuyumcu Kenan Öner Yağlı satın aldı.



3- Mustafa Şevki Kavurmacı, 13 Şubat 2006’da arazideki üçte bir hissesini Hasan Doğan’a sattı. Denizlili kuyumcu Kenan Öner Yağlı da, satın aldığı üç parseli 1 Şubat 2006’da Cihan Kamer’e devretti.



4- E-5 karayoluna paralel arazi için 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir alışveriş merkezi izni verildi. Bina, 10 metre genişliğinde bir yolla Paşmakçı Caddesi’ne bağlanacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu bu olayı ortaya çıkarınca, arsa aniden futbol federasyonuna bağışlandı.