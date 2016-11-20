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Eyüp’te yanmış erkek cesedi bulundu!

Polis, olayın cinayet mi yoksa yangın sonucu mu olduğunu araştırılıyor

20 Kasım 2016 22:42

Eyüp'te bir marangoz atölyesinde yanmış erkek cesedi bulundu. Sabah saat 07.00'da iki katlı binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında içeride yanmış bir erkek cesedi bulunduğunu fark eden itfaiye erleri durumu polise bildirdi.

Ölen kişi çocukları sandılar

Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren polis atölyede incelemelerde bulundu. Öte yandan yangın çıkan iş yerinde çalışan ve bazı günler atölyede kaldığı öğrenilen Ferid Güler'in akşam eve gelmemesi üzerine Güler'in ailesi atölyeye geldi. Atölye içinde yanmış bir erkek cesedi olduğunu öğrenen Güler ailesi, sinir krizleri geçirdi. Polis aile üyelerini güçlükle sakinleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından cesedin kime ait olduğunun anlaşılması için aile üyeleri kan ve doku örnekleri vermek üzere hastaneye gitti.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Olay yeri polislerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

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