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Eyüp'te tadilattaki öğrenci yurdunda yangın

   Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA)  Eyüp'te tadilatta olan 4 katlı bir öğrenci yurdundunda yangın çıktı

12 Eylül 2017 17:17

 

 Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA)  Eyüp\'te tadilatta olan 4 katlı bir öğrenci yurdundunda yangın çıktı. 
Yangın, Eyüp Defterdar Mahallesi Yeni Kuşat Sokak\'ta bulunan 4 katlı tadilattaki öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir sebepten saat 12.30 sıralarında çıktı. Tadilat yapan işçilerin yangını fark etmesiyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Fatih, Bayrampaşa, Şişli ve Bakırköy itfaiye takımları yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Tadilattaki binayı saran yoğun dumandan tahliye edildi. Olay yerinde önlem olarak ambulanslar hazır bekletildi. Yangında yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, yurt mahallesi kullanılmaz hale geldi.

(FOTOĞRAF)


 

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