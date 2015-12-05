Eyüp'te Suriyeli bir kişiye ait ceset bulundu

Eyüp’te yol kenarında Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişinin cesedi bulundu. Bulunan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Habertürk'ün haberine göre , Akşemsettin Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir kız çocuğu, kapalı kasa kamyonetten yol kenarına ceset bırakıldığını gördü. Aracın plakasını alan çocuk, polise bilgi verdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.A'nın, aracın arkasından sesler gelmesi üzerine durduğunu ve cesedi görünce korkup yol kenarına bıraktığını söylediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A, serbest bırakıldı.
Suriye uyruklu şahsın uyumak için girdiği kamyonette soğuktan ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği kaydedildi.