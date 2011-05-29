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EYÜP'TE SİLAHLI SALDIRI  İSTANBUL (A.A)

29 Mayıs 2011 10:05

-EYÜP'TE SİLAHLI SALDIRI  İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Eyüp'te, kimlikleri belirsiz kişilerce ateş açılan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.  Alınan bilgiye göre, Yıldıztabya Gaziosmanpaşa Caddesi Yunus Emre Parkı önündeki 34 DD 5726 plakalı otomobile, plakası henüz belirlenemeyen bir minibüste bulunan kişilerce tabancayla ateş açıldı.  Olayda, araçtaki dört kişiden Ali Uğur, Fethullah Sarı ve Bilal Ersin, yaralandı, Erhan Karakuş araçtan inerek kaçtı.  Bilal Ersin ve Ali Uğur, kaldırıldıkları Eyüp Devlet Hastanesinde, Fethullah Sarı ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, hastane önünde taşkınlık yapınca polis ekipleri müdahalede bulundu.   Saldırıya uğrayan araçta ve çevrede inceleme yapan polis, saldırganları ve olay sırasında araçtan inerek bölgeden uzaklaşan Erhan Karakuş'u bulmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.  Bu arada, saldırıda hayatını kaybeden Bilal Ersin'in kuzeni Murat Ersin'in 3 gün önce olay yeri yakınlarında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı, Bilal Ersin'in bu gece kuzenini ziyaretinden kısa bir süre sonra bu saldırının gerçekleştiği ve polisin iki olay arasındaki bağlantıyı araştırdığı bildirildi. 

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