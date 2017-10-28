Eyüp'te köpek toplanmasına Söke'de antik kentten tepki

SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke İlçesi yakınlarındaki Priene antik kentinde buluşan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, İstanbul Eyüp\'te sokak köpeklerinin toplanıp, başka yere götürülmesine tepki gösterdi.

Türkiye\'nin farklı illerinden gelen Hayvan Hakları Federasyonu üyesi hayvanseverler, olağan genel kurul için Priene antik kentinde buluştu. Hayvanseverler, İstanbul\'un Eyüpsultan ilçesinde, sokak köpeklerinin, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne atılarak etkisiz hale getirildiğini, hayvanların buradan toplanıp götürüldüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Priene antik kenti meclisinde toplanan hayvanseverler adına açıklama yapan HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Erhun Bolat, şöyle dedi:

\"Eyüp ilçemizde yapılan sokak hayvanlarını toplama eylemini kesinlikle kınıyoruz. Bu olaydan dolayı çok üzgün olduğumuz belirtmek istiyoruz. Üzgünlüğümüz sadece sokak hayvanlarının çektiği acılar ve onların yaşama ihtimalleri olmayan yerlere bırakılmasından dolayı değil. Gelinen noktada hala daha hayvanların toplanıp ormanlara bırakılmasının bir çözüm olarak görülüyor olmasından üzüntü duymaktayız. Üretim çiftiklerinde hala hayvanlar üretilip satılmaya devam ediliyor. Her türlü ticareti serbest. Kısırlaştırma, aşılama, tüm belediyeleler tarafından yapılmıyor. Belediyelerin eksikliğinin suçunu yine sokak hayvanları çekmekte. Çözümler varken bu çözümlerin uygulanmadığını görmekten üzgünüz.\"

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Tutkun da yaptığı konuşmada artık bu tür uygulamalara son verilmesini, son vermeyenlerin de ceza almalarını istediklerini dile getirdi. Yeni Hayvanları Koruma Kanunu\'nun da HAYTAP\'ın önerileri doğrultusunda TBMM\'den geçmesini beklediklerini vurguladı. HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da Priene\'de hem genel kurul için hem de antik meclisten TBMM\'ne mesaj vermek için buluştuklarını söyledi.

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