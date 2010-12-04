-EYÜP'TE KAR MASKELİ SOYGUN İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Eyüp'te silahlı ve kar maskeli 3 kişi, bekçisini etkisiz hale getirdikleri iş yerinden içinde çek koçanları ve yaklaşık 15 bin TL olan çelik kasayı alarak kaçtı. Demirkapı Mahallesi Maltepe Çıkmazı'nda hurda ticareti üzerine faaliyet gösteren iş yerine sabaha karşı gelen silahlı ve kar maskeli 3 kişi, duvardan atlayarak iş yerine girdi. Güvenlik görevlisi Hasan B'yi (51) silah tehdidiyle etkisiz hale getiren soyguncular, güvenlik görevlisinin ellerini plastik kelepçeyle bağladı. İçinde çek koçanları ve yaklaşık 15 bin TL olan çelik kasayı alan soyguncular, kasayı, düz kontak yaparak çalıştırdıkları iş yerine ait kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçtı. Plastik kelepçelerden kurtulan güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.