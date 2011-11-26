-Eyüp'te faciadan kıl payı İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Eyüp'te içerisinde sanayi tüplerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Topçular Mahallesi Maltepe Caddesi, Niğdeliler Sanayi Sitesi'nde bulunan, su tesisatı malzemeleri üreten bir fabrikada, saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın depo kısmına da ulaştı. Depoda bulunan sanayi tüplerinden bazıları patladı. Fabrikada uyuyan ve patlama sesiyle uyanan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, depoda bulunan sanayi tüplerinin patlamaması için soğutma çalışması yaptı. Daha sonra depodaki patlamamış tüpler, itfaiye ekiplerince dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucunda söndürülen yangın sonucunda fabrikada, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.