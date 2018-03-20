Eyüpsultan'dan spora dev destek 

İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN belediye başkanı Remzi Aydın spor ve eğitime yönelik hizmetlerine devam ediyor.



Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan 68 okula 10 bin adet spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Malzemelerin dağıtımı için Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüğü tarafından Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi\'nde “Her yerde spor, herkese spor” sloganıyla “Gelin spor yapalım, tek galibi spor olsun” isimli bir tören düzenlendi.



“EYÜPSULTAN\'DA BÜYÜK SPOR HAMLESİ”



Başkan Remzi Aydın, sportif anlamda gerçekleşen çalışmalarla ilgili yartığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “2018 yılı itibariyle bugün geldiğimiz noktada ilçemizdeki 68 okulumuza 10 bin parça civarında değişik spor malzemeleri verdik. Arkadaşlarımız tüm okullara giderek hangi malzemeye ne miktarda ihtiyaçları olduğunu öğrendiler. Bu çalışmamız 4 yıldan beri devam ediyor ve devam edecek. Bu çalışmamızın sonuçlarını da görüyoruz, çok güzel başarılar geliyor. Spor, başarıların yanında gençlere, çocuklara arkadaşlık, dostluk ve sosyalleşme anlamında da katkı sağlıyor. Eyüpsultanımız büyük bir spor hamlesiyle karşı karşıya.”



“SPORTİF ALANDA BAŞARILAR GELMEYE BAŞLADI”



Başkan Aydın, “Sizlere bugün spor malzemeleri dağıtacağız. Bu spor malzemelerini kullanın. Sizlerden sportif çalışmalar, sportif başarılar bekliyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim sezon açılışında da benzer bir malzeme dağıtımı yapmayı planlıyoruz. Bütün bunları, Eyüpsultan\'da okuyan öğrencilerimiz, spor eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz için yapıyoruz. İnşaallah malzemeler bizden, başarı sizden çocuklar. Zaten Eyüpsultan\'da spor alanında bir çok branşta başarılar gelmeye başladı. Devam da edecek. Sizlere güveniyorum, sizleri çok seviyorum” dedi.



Konuşmasının ardından Başkan Aydın tek tek sahneye davet edilen okul takımlarına masa tenisi topu ve raketi, voleybol topu, futbol topu, hentbol topu, basketbol topu, antreman yelekleri, tenis topu, minder, forma, şort ve çorap gibi spor malzemelerini verdi, öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

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