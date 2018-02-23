Eyüpsultan'dan Mehmetçiğe mektup var

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Belediyesi çalışanları Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla cuma namazı çıkışı dua etti. Edilen duaların ardından adını Afrin şehidi Musa Özalkan\'dan alan \'Rami Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi\' öğrencilerinin Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe yazdığı mektuplar okunarak, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın\'a teslim edildi.

Eyüpsultan Belediyesi Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Eyüpsultan Camii meydanında cuma namazı çıkışı basın açıklaması yaptı. Eyüpsultan\'daki sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı dua programında, ortak imza atılan deklarasyon yayınlandı.

25 Şubat Pazar günü ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, STK ve siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı bir heyet ile sınır bölgesi Kilis\'e giderek, Bilgi Evi öğrencilerinin Mehmetçiğe yazdığı mektupları askerlere teslim edecek.

“DUALARIMIZLA BÜTÜN TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, \"Toplumun her kesiminden insanlarımız Afrin’deki Mehmetçiğimizin mücadelesinin arkasında olduğunu dualarıyla burada beyan etmiş oldular. Onların minik yüreklerinin sıcaklığı taşıyacağız. Bu bir anlamda manevi hassasiyetin Eyüpsultanlılara ait olması çocuklarımıza da aktarmış olduğunu gösteriyor. İnşallah onlar da kendi çocuklarına aktarmış olacak. İnsanlarımız bu anlamdaki görevlerini her zaman yerine getireceklerdir. Buradan dualarımızla bütün Türkiye’ye ve dünyaya haykıracağız” dedi.

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