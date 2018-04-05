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EYÜPSULTAN'DA YANAN KAUÇUK FABRİKASININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ 

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Eyüpsultan'da sabaha karşı çıkan yangında kauçuk, plastik ve izolasyon malzemelerin üretildiği fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi

05 Nisan 2018 19:23

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Eyüpsultan\'da sabaha karşı çıkan yangında kauçuk, plastik ve izolasyon malzemelerin üretildiği fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fabrikadaki hasar havadan görüntülere yansıdı. 

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Fabrikanın havadan görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Olyın meydana geldiği yer
-Alev alev yanan fabrika deposu
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp.
-Ambulansta müdahale edilen itfaiye eri
-Yangından gündüz görüntüsü
-Kontrol altına alınan yangın 
-Genel ve detaylar  

05.04.2018 - 05.53 Haber Kodu : 180405004
05.04.2018 - 06.37 Haber Kodu : 180405006
05.04.2018 - 07.48 Haber Kodu : 180405007

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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