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EYÜPSULTAN'DA BİR GARİP SOYGUN

* Eli silahlı soyguncu kasada, sakince müşterilerin işlemlerini tamamlamasını bekledi

17 Nisan 2018 14:22

* Eli silahlı soyguncu kasada, sakince müşterilerin işlemlerini tamamlamasını bekledi.

* Soyguncu daha sonra da kasayı boşaltıp müşterileri gasp etti.

* O anları güvenlik kameraları kaydetti. 

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA
Eyüpsultan\'da bir marketi soyan, içerideki müşterileri de gasp eden Çağdaş G. polis operasyonuyla yakalandı. 
Olay, Akşemsettin Mahallesi\'nde geçtiğimiz hafta 18.00 sıralarında yaşandı. Silahlı maskeli bir kişi soygun için markete girdi. Soyguncu kasiyerden paraları isterken, bu sırada içerde bulunan diğer müşterilerin kasa önünde sıraya girdiğini görünce kasanın arkasına geçti. Müşterilerin işlemlerini tamamlamasını bekleyen soyguncu kasada bulunan bin lirayı aldı; müşterilerin cüzdanlarındaki paraları gasp etti. Soyguncu daha sonra \"Bana bu kadar hasılat yeter\" diyerek kayıplara karıştı. Bu anları marketin güvenlik kameraları da kaydetti. 

YAKALANDI...
Kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguncunun aynı semtte oturan Çağdaş G. olduğunu belirledi. Çağdaş G. polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Çağdaş G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamera kaydı
-Şüphelinin emniyetten çıkışı


 

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