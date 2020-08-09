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Eyüpsultan'da üst geçit çöktü

TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yola kapandı

09 Ağustos 2020 08:03

İstanbul'da Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yola kapandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal otoyolu Hasdal Kışlası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kışla önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası yol tamamen trafiğe kapandı.

Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yol üzerinde önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Olay nedeniyle otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan trafik nedeniyle ekipleri, araçları ters istikamete yönlendirerek trafiği azaltmaya çalıştı. Öte yandan kışlanın duvarı ise zarar gördü. Büyük paniği yaşandığı olayda ekipler çöken üst geçitteki parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

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