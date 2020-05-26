Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den 'bardak çekilişi': Takip et, retweet yap, arkadaşını etiketle

T24 Haber Merkezi

İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kişisel Twitter hesabında takipçi sayısını artırmaya yarayacak 'kupa bardağı çekilişi' düzenledi.

Instagram ve Twitter fenomenlerinin sık sık takipçilerini artırmak amacıyla düzenlediği çekilişlerden yapan bu kez de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken oldu. Köken, kişisel Twitter hesabını takip eden, söz konusu tweeti retweet eden ve yoruma bir arkadaşını etiketleyen 50 kişiye kupa hediye edileceğini yazdı.

Köken, şu ana kadar 1100'ü aşkın yorum ve yaklaşık bin retweet alan paylaşımı şöyle:

"Eyüpsultan’a özel kupa bardağından 50 kişiye hediye edeceğiz. Bu tweeti; retweet yap, yoruma bir arkadaşını etiketle, takip et @denizkoken

Sevgili gençler; görüyorum ki Twitter’da kitap kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyorsunuz, Maşallah. Kitap okurken yanında içeceğiniz çay ve kahveler için Eyüpsultan tasarımlı kupa hediye edelim dedik.

Tasarımlarıyla ruhlarımıza hitap eden bu güzel kupa bardaklarımızdan şimdilik 50 kişiye hediye edeceğiz. Son gün 29 Mayıs 00:00"