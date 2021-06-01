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Spor

Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını açıkladı, Ali Koç'a rakip oldu: "Fenerbahçe sahipsiz değildir"

01 Haziran 2021 09:41

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12 Haziran'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Eyüp Yeşilyurt, aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olacağını duyururken, Koç'a rakip çıktı.

Fenerbahçe kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt, "Fenerbahçe sahipsiz değildir" sloganıyla Sarı-Lacivertli kulüp için başkan adaylığını açıkladı. Yeşilyurt adaylık açıklamasını Twitter hesabından duyurdu.

2018 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç, Aziz Yıldırım'la yarışmıştı ve seçimi kazanarak 20 yıl sonra Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık yapan ilk isim olmuştu.

İşte Yeşilyurt'un açıklaması:

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