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Eyüp Sultan Camii önünde "Kudüs" protestosu

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması Eyüp Sultan Camii önünde protesto edildi

08 Aralık 2017 12:26

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması Eyüp Sultan Camii önünde protesto edildi.

Eyüpsultan\'daki sivil toplum kuruluşları Eyüp Sultan Camii\'nde buluştu. Sabah namazının ardından cami önünde toplanan eylemciler \'Kudüs Müslümanların onurudur\' yazılı dövizler taşıdı. Sık sık tekbir getiren grup adına yapılan açıklamada, \"Ümmet olarak uyanmanın ve dirilmenin vakti gelmiş ve geçmektedir. Kudus ve Filistin\'in işgali sadece Filistinllilerin değil, tüm insanların sorunudur. Bu mübarek toprakların tüm dünya Müslümanlarının öncelikli görevidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa\'nın mukaddesatı Müslümanların kırmızı çizgisidir. Biz diyoruz ki, ümmet olarak mezhep, milliyet, aşiret ne varsa kenara bırakıp Kudüs ortak paydasında buluşup Kudüs\'e sahip çıkalım\" denildi.

(FOTOĞRAF)

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