Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı: Yabancı bir fondan ortaklık teklifi geldi, kabul etmedik

Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıkmasının ardından ürünleri yoğun ilgi gören Türkiye'nin köklü şirketlerinden Eyüp Sabri Tuncer'e yabancı şirketlerden ortaklık teklifi geldiğini söyledi. Engin Tuncer, "Yurt dışından bir fon Zoom üzerinden bizimle görüşmek istedi. Kabul etmedik. Yapımız gereği bundan sonraki süreçte ortaklık düşünmüyoruz" dedi.

Tuncer ayrıca bu süreçte fabrika çalışanlarına maddi olarak desteklediklerini belirterek, "Dönemsel olarak (1.çeyrek) her bir personele maaş harici 3 bin TL fazladan ücret verdik" dedi.

Milliyet'ten Derin Gökçe imzalı habere göre, Koronavirüs'ün ortaya çıkmasıyla artan talebin geçen süre boyunca herhangi bir gerileme yaşamadığını söyleyen Engin Tuncer, "Müşterilerin talebi yine aynı şekilde devam ediyor. Şu anda biz ağırlıklı olarak limon kolonyası yapıyoruz. Çeşme limonu, bodrum mandalinası gibi kokularımız var. Onları biz bu dönem içerisinde hiç yapamadık. Sadece piyasanın limon kolonyası talebini karşılıyoruz. Herkese eşit miktarda dağıtıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla beraber çalışma düzeninde değişikliğe gittiklerini, çalışanların yarısının 3 gün, diğer yarısı ise ondan sonraki 3 gün geldiğini anlatan Tuncer, "Çok şükür sorunsuz olarak ilerliyoruz. Maskeleri var herkesin. İsteyen istediği kadar maskesini alabiliyor. Gerekli tüm önlemleri alıp arkadaşları sık sık ikaz ediyoruz. Çalışanlarımız mesafeli otursunlar diye servis araçları 2 misline çıkartıldı. Yemekhane 4-5 parti halinde giriyorlar. Hiç bir sorun yaşamadan bugüne kadar geldik" ifadelerini kullandı.

"Günde 80 bin parça kolonya üretiyoruz"

Bir günde kolonya olarak sadece 80 bin parça ürün yaptıklarını söyleyen Engin Tuncer, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu süreçte fiyatlarımızı artırmadık. Talebin fazla olmasında fiyatlarından var. Alkol fiyatları neredeyse 3 misline çıkmış durumda. Ama biz firma olarak işin ticari boyutundan ziyade öncelikle tüketicinin heyecanlı bekleyişini karşılayalım dedik. İşin ticari kısmıyla da daha sonra ilgileneceğiz. Bayram geçinceye kadar fiyatta da herhangi bir değişiklik yapmayı da düşünmüyoruz."

"Bayramdan sonra fiyatlar değişmeli"

Engin Tuncer, "Bayramdan sonra fiyatlarda bir değişiklik olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu fiyatlar bizim bir sene önceki listemizdir. O dönemde de enflasyon oranında değilde yüzde 10 oranında bir fiyat artışı yapmıştık. Tabi bu sürede alkol fiyatları da arttı. Yerli şeker fabrikalarında bir alkol üretimi var. Ancak oralarda da belli bir oranda dağıtım yapıldığı için bize çok fazla düşmüyor. Bayramdan sonra fiyatlar değişmeli."