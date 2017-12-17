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Eyüp Muhçu: Yatay ve dikey mimari diye bir kavram yok

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - MİMARLAR Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, yatay ve dikey mimari söylemlerine ilişkin 'Yatay mimari', 'dikey mimari' diye bir kavram yok

17 Aralık 2017 15:19

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - MİMARLAR Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, yatay ve dikey mimari söylemlerine ilişkin \'Yatay mimari\', \'dikey mimari\' diye bir kavram yok. Bunlar bilimsel değil, içi boş anlamsız kavramlar\" dedi.
Mimarlar Odası, Manavgat Belediyesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından Manavgat\'ta \'Kıyı Bölgelerinde Mimarlık, Akdeniz\'in Doğa ve Kültür Değerleri Risk Altında\' paneli düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki panele katılan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gündeme getirmesiyle tartışılmaya başlanan yatay ve dikey mimari kavramlarının içinin boş olduğunu ve bilimsel olmadığını savundu. Muhçu, \"\'Yatay ve dikey mimari\' diye bir tartışma var. Mimarlık ve şehircilik literatüründe \'yatay mimari\', \'dikey mimari\' diye bir kavram yok. Bunlar, siyasetin kamuoyuna sunduğu, ihdas ettiği kavramlar. Bunlar, bilimsel değil; içi boş, anlamsız kavramlar. Bunu şöyle anlayacaksak \'Yatay mimarlık dendiğinde yüksek yapı yapılmayacak\' deniyorsa bu yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Belli ki yüksek yapı yapılmasının koşulları biraz zorlaştırılmış, farklılaştırılmış. Şu anda yüksek yapılarla ilgili ciddi miktarda pazarlama ve satış sorunu var\" diye konuştu. 
\'KAMU ARAZİLERİ KAÇAK YAPILARLA İŞGAL EDİLECEK\'
Geçen günlerde 3194 sayılı İmar Kanunu\'na, \'imar barışı\' adı altında düzenleme getirildiğini, geçici madde eklendiğini söyleyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Muhçu, şöyle devam etti:
\"Bu düzenleme, tıpkı 1980\'lerin başındaki imar affı gibi nitelik taşımaktadır. Buna göre kaçak, tamamen kaçak, ruhsatsız, ruhsatlı veya eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması öngörülüyor. Bunun için de gerekçe afet riski gösteriliyor. Bunların kayıt altına alınmasıyla birlikte yasallaştırılması gündeme getirilmektedir. Dolayısıyla bir imar affıdır. Bundan sonra imar aflarının kaçak, kural dışı yapılaşmayı teşvik edeceğini biliyoruz. Kamu arazilerinin kaçak yapılarla işgal edileceğini biliyoruz. Kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ya da bakanlık, kamu kurumlarının mutlak bina yasağı olan yerlere birtakım kamu binaları yapacağını biliyoruz. Çünkü \'imar barışı\' adı altında getirilen bütün bunlar yasallaştırılmaktadır.\"

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