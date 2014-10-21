Eyüp Devlet Hastanesi 'Mers virüsü'nden karantinaya alındı

Eyüp Devlet Hastanesi Acil Servis'i, "Mers virüsü" şüphesiyle karantinaya alındı. Hacdan 1 hafta önce gelen kadın, "Mers virüsü" şüphesiyle Eyüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki bir kadın, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle oğlu tarafından saat 03.30'da Eyüp Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

1 hafta önce hac vazifesini yerine getirerek Türkiye'ye dönen kadının, yüksek ateşi olması sebebi ve hac görevi sırasında Suudi Arabistan'da yaygın görülen "Mers virüsü" kapmış olabileceği şüphesi üzerine, hastanenin Acil Servisi kapatılarak karantinaya alındı.

Maske dağıtıldı

Acil Servisteki hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edildi. Hastane personeline de önlem olarak maske dağıtıldı. Durumdan habersiz olarak hastaneye gelen vatandaşlar, görevliler tarafından çevredeki hastanelere yönlendirdi.

"Mers virüsü" şüphesi taşıyan kadının tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.